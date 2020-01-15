Сульшер: "Хотим сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что его команда должна побороться за титул Премьер-Лиги в следующем сезоне, хотя эта задача, возможно, не выглядит реалистичной.

В преддверии воскресного выезда к "Ливерпулю" подопечные Сульшера находятся в 27 очках позади лидера Премьер-Лиги, причем провели на один матч больше.



Вместе с тем Оле Гуннар Сульшер чувствует, что его фанаты хотят сражаться за высшие награды, и надеется, что завоевание Кубка Англии или Кубка Лиги пробудит в игроках "Юнайтед" вкус к большим победам.



"Конечно, наша цель — сражаться за титул. Я не говорю, что это реалистичная цель. Сейчас мы довольно много уступаем "Ливерпулю", и в воскресенье мы сможем сравнить себя с ними".



"Однако, совершив несколько приобретений и развивая имеющихся игроков, мы хотим стать претендентом на титул в следующие пару лет. Болельщики не рады и им не нравится, что мы не сражаемся за лидерство в лиге. Мы чувствуем, что должны это делать. Многие из наших болельщиков были свидетелями периода, когда мы регулярно выигрывали лигу".



"В данный момент у нас нет такого рода команды. Потому что за последние годы мы слегка отстали от лидеров. Возможно, мы сможем начать свое возвращение с завоевания кубка, и тогда эти игроки войдут во вкус".



"Мы не там, где хотим быть. Мы хотим сражаться за победу в лиге и Лиге Чемпионов", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.