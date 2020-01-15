Гвардиола не покинет "Сити" в конце сезона

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается уходить из клуба грядущим летом и останется на "Этихад" минимум до конца своего контракта.

Ранее в нынешнем сезоне появились слухи, что в контракте Гвардиолы есть пункт, позволяющий каталонскому специалисту беспрепятственно покинуть "Сити" летом 2020.



Однако The Telegraph утверждает, что это не имеет никакого значения, потому что Хосеп счастлив в Манчестере и намерен отработать свой трудовой договор, рассчитанный до конца следующего сезона.



Близкие к Гвардиоле источники исключают досрочный уход Хосепа. Вместе с тем "горожанам" нужно будет постараться, чтобы склонить своего рулевого к новой сделке.



Гвардиола хочет знать и чувствовать, что клуб и игроки довольны сотрудничеством с ним. Также Хосепу, которому в субботу исполняется 49, нужна поддержка насчет обновления команды.