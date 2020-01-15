Гвардиола не покинет "Сити" в конце сезона

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается уходить из клуба грядущим летом и останется на "Этихад" минимум до конца своего контракта.

Ранее в нынешнем сезоне появились слухи, что в контракте Гвардиолы есть пункт, позволяющий каталонскому специалисту беспрепятственно покинуть "Сити" летом 2020.

Однако The Telegraph утверждает, что это не имеет никакого значения, потому что Хосеп счастлив в Манчестере и намерен отработать свой трудовой договор, рассчитанный до конца следующего сезона.

Близкие к Гвардиоле источники исключают досрочный уход Хосепа. Вместе с тем "горожанам" нужно будет постараться, чтобы склонить своего рулевого к новой сделке.

Гвардиола хочет знать и чувствовать, что клуб и игроки довольны сотрудничеством с ним. Также Хосепу, которому в субботу исполняется 49, нужна поддержка насчет обновления команды.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 09:00

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  1. tyhonovecky 15.01.2020 09:31 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  2. electric 15.01.2020 09:03 # electric
    Также Хосепу, которому в субботу исполняется 49, нужна поддержка насчет обновления команды.

    Опять миллиарды на состав. Ну какой же тупарь этот лысый шарлатан.

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