Гвардиола не покинет "Сити" в конце сезона
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не собирается уходить из клуба грядущим летом и останется на "Этихад" минимум до конца своего контракта.
Ранее в нынешнем сезоне появились слухи, что в контракте Гвардиолы есть пункт, позволяющий каталонскому специалисту беспрепятственно покинуть "Сити" летом 2020.
Однако The Telegraph утверждает, что это не имеет никакого значения, потому что Хосеп счастлив в Манчестере и намерен отработать свой трудовой договор, рассчитанный до конца следующего сезона.
Близкие к Гвардиоле источники исключают досрочный уход Хосепа. Вместе с тем "горожанам" нужно будет постараться, чтобы склонить своего рулевого к новой сделке.
Гвардиола хочет знать и чувствовать, что клуб и игроки довольны сотрудничеством с ним. Также Хосепу, которому в субботу исполняется 49, нужна поддержка насчет обновления команды.
15.01.2020 09:00
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КОРОЛЬ!!!
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Также Хосепу, которому в субботу исполняется 49, нужна поддержка насчет обновления команды.
Опять миллиарды на состав. Ну какой же тупарь этот лысый шарлатан.
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