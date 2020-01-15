"Юнайтед" отказался от поездки в Катар

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" отказался от своих планов провести зимний перерыв в Катаре по соображениям безопасности.

Как известно, этот сезон — первый, когда у команд Премьер-Лиги будут зимние каникулы. Например, "красные дьяволы" смогут отдохнуть между матчем против "Вулверхэмптона" 1 февраля и выездом к "Челси" 16 дней спустя.

Изначально наставник "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер планировал провести этот перерыв с пользой, забрав своих игроков на тренировочный сбор на Ближний Восток. "Дьяволы" планировали разместиться в Aspire Academy в Катаре.

Однако убийство генерала Касема Сулеймани и обострение отношений между США и Ираном заставило "Юнайтед" отказался от поездки.

"Да, мы изменили свои планы. Если и есть одна вещь, которая беспокоит меня больше футбола, то это безопасность. Мы планировали отправиться на Ближний Восток, но теперь этого точно не будет", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 08:00

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  1. brown-ale 15.01.2020 08:22 # brown-ale
    Странное дело. Не для того ли вводили зимний перерыв, чтобы игроки отдохнули? Зачем тащить их на сбор?

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