Эриксен, возможно, останется в "Тоттенхэме" до конца сезона

Кристиан Эриксен все еще может остаться в "Тоттенхэме" до конца сезона, поскольку "Интер" далек от согласования стоимости датского полузащитника.

Эриксен уже давно договорился с "Интером" о контракте на четыре с половиной года, но его отъезд в Милан откладывается из-за значительных разногласий двух клубов.



По информации The Independent, "шпоры" оценивают Кристиана в 25 миллионов фунтов, тогда как "Интер" предложил только 8-10 млн. фунтов — это предложение было воспринято в Северном Лондоне как "смехотворное".



Требуемую "Тоттенхэмом" сумму без проблем готов выложить ПСЖ, однако Эриксен опасается, что не сможет регулярно играть в Париже. Вдобавок Кристиан очень хочет поработать с главным тренером "Интера" Антонио Конте.



В сложившейся ситуации повышается вероятность того, что Эриксену придется отложить свой переход в "Интер" до конца сезона, когда у него истечет контракт со "шпорами".