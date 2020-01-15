Эриксен, возможно, останется в "Тоттенхэме" до конца сезона
Кристиан Эриксен все еще может остаться в "Тоттенхэме" до конца сезона, поскольку "Интер" далек от согласования стоимости датского полузащитника.
Эриксен уже давно договорился с "Интером" о контракте на четыре с половиной года, но его отъезд в Милан откладывается из-за значительных разногласий двух клубов.
По информации The Independent, "шпоры" оценивают Кристиана в 25 миллионов фунтов, тогда как "Интер" предложил только 8-10 млн. фунтов — это предложение было воспринято в Северном Лондоне как "смехотворное".
Требуемую "Тоттенхэмом" сумму без проблем готов выложить ПСЖ, однако Эриксен опасается, что не сможет регулярно играть в Париже. Вдобавок Кристиан очень хочет поработать с главным тренером "Интера" Антонио Конте.
В сложившейся ситуации повышается вероятность того, что Эриксену придется отложить свой переход в "Интер" до конца сезона, когда у него истечет контракт со "шпорами".
15.01.2020 07:00
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