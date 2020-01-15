Светская хроника за среду

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" согласовал покупку Калиду Кулибали. "Ливерпуль" отказался отпустить Джердана Шакири в "Рому". ПСЖ вступил в борьбу за Кристиана Эриксена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" включила в контракт Эрлинга Бреута Холанда пункт, по которому норвежский нападающий сможет уйти из клуба следующим летом за 51 миллион фунтов. (The Sun)

Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек открыт к переезду в Премьер-Лигу летом. (Daily Mail)

"Манчестер Юнайтед" согласовал покупку защитника "Наполи" Калиду Кулибали грядущим летом за 60 млн. фунтов. (Il Processo)

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может перейти в "Юнайтед" по окончании сезона. (Sport1)

Защитник Маркос Рохо покинет "Юнайтед" в этом месяце, даже если не станет разменной монетой в сделке по Бруну Фернандешу. (Daily Star)

"Чикаго Файр" из МЛС отказался от приглашения полузащитника "Юнайтед" Неманьи Матича из-за дороговизны сделки. (Daily Mail)

"Челси" требует от "Интера" 6.5 млн. фунтов за Оливье Жиру, хотя сам игрок уже согласовал условия личного контракта с итальянским клубом. (Daily Mail)

"Челси" потерял интерес к нападающему "Борнмута" Каллуму Уилсону и его одноклубнику Натану Аке. (Sky Sports)

"Ливерпуль" отклонил запрос "Ромы" насчет вингера Джердана Шакири. (Daily Star)

ПСЖ готов поспорить за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (Daily Mirror)

"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" Франку Кесси, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Вест Хэма". (Corriere Dello Sport)

"Астон Вилла" хочет подписать полузащитника "Ромы" Стивена Нзонзи, который первую половину этого сезона провел в "Галатасарае" на правах аренды. (Daily Mirror)

Другое

"Юнайтед" уже несколько недель ведет секретные переговоры с бывшим наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинец готов взяться за эту работу только по окончании сезона. (talkSPORT)

Увольнение Оле Гуннара Сульшера будет стоить "Юнайтед" 5 млн. фунтов. После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию "красные дьяволы" потратили на компенсации тренерам уже 34 млн. фунтов. (The Sun)

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Сиссоко завершил карьеру, в течение которой он поиграл за 14 клубов в девяти различных странах. (Goal)

Накануне владелец "Ньюкасла" Майк Эшли впервые посетил матч "сорок" в этом сезоне. (Daily Mail)


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Автор mihajlo   

Дата 15.01.2020 06:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 15.01.2020 07:17 # wengerrrro
    каким надо быть обоссанным по жизни, чтоб в обычный день вспоминать сколько кто там трофеев выиграл с какого-то года, это пездец

    (ответить)

  2. alexomck 15.01.2020 06:36 # alexomck
    трофеи "топ-6" в 21 веке (с 2001г. офк):

    Челси: ЛЧ 1, ЛЕ 2, АПЛ 5, КА 5, КЛ 3
    итого: 16

    Манчестер Юнайтед: ЛЧ 1, ЛЕ 1, АПЛ 7, КА 2, КЛ 3
    итого: 14

    Манчестер Сити: ЛЧ 0, ЛЕ 0, АПЛ 4, КА 2, КЛ 4
    итого: 10

    Арсенал: ЛЧ 0, ЛЕ 0, АПЛ 2, КА 6, КЛ 0
    итого: 8

    Ливерпуль: ЛЧ 2, ЛЕ 1, АПЛ 0, КА 2, КЛ 3
    итого: 8

    Тоттенхэм: ЛЧ 0, ЛЕ 0, АПЛ 0, КА 0, КЛ 1
    итого: 1

    (ответить)

  3. superglor 15.01.2020 06:30 # superglor
    Как выглядит трофей АПЛ
    https://media.gettyimages.com/photos/the-premier-league-trophy-on-display-prior-to-the-premier-league-picture-id955258442?s=612x612

    Как выглядит трофей Чемпионшипа
    https://media.gettyimages.com/photos/the-championship-trophy-on-display-pitchside-ahead-of-the-sky-bet-picture-id526065172

    Как выглядит ОФИЦИАЛЬНАЯ стена трофеев Ливерпуля
    https://pbs.twimg.com/media/ECPaWUgWkAAj5gN.jpg

    Лол

    (ответить)

  4. tigerpool 15.01.2020 06:22 # tigerpool
    № Команда И О
    1 Ливерпуль 21 61
    2 Манчестер Сити 22 47
    3 Лестер 22 45





    Остальной сброд !

    (ответить)

  5. wengerrrro 15.01.2020 06:22 # wengerrrro
    "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" Франку Кесси, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Вест Хэма". (Corriere Dello Sport)

    ожесточенная борьба за днаря

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