Светская хроника за среду

"Манчестер Юнайтед" согласовал покупку Калиду Кулибали. "Ливерпуль" отказался отпустить Джердана Шакири в "Рому". ПСЖ вступил в борьбу за Кристиана Эриксена. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Дортмундская "Боруссия" включила в контракт Эрлинга Бреута Холанда пункт, по которому норвежский нападающий сможет уйти из клуба следующим летом за 51 миллион фунтов. (The Sun)



Полузащитник "Аякса" Донни Ван де Бек открыт к переезду в Премьер-Лигу летом. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" согласовал покупку защитника "Наполи" Калиду Кулибали грядущим летом за 60 млн. фунтов. (Il Processo)



Нападающий "Баварии" Томас Мюллер может перейти в "Юнайтед" по окончании сезона. (Sport1)



Защитник Маркос Рохо покинет "Юнайтед" в этом месяце, даже если не станет разменной монетой в сделке по Бруну Фернандешу. (Daily Star)



"Чикаго Файр" из МЛС отказался от приглашения полузащитника "Юнайтед" Неманьи Матича из-за дороговизны сделки. (Daily Mail)



"Челси" требует от "Интера" 6.5 млн. фунтов за Оливье Жиру, хотя сам игрок уже согласовал условия личного контракта с итальянским клубом. (Daily Mail)



"Челси" потерял интерес к нападающему "Борнмута" Каллуму Уилсону и его одноклубнику Натану Аке. (Sky Sports)



"Ливерпуль" отклонил запрос "Ромы" насчет вингера Джердана Шакири. (Daily Star)



ПСЖ готов поспорить за полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена. (Daily Mirror)



"Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику "Милана" Франку Кесси, но рискует столкнуться с конкуренцией со стороны "Вест Хэма". (Corriere Dello Sport)



"Астон Вилла" хочет подписать полузащитника "Ромы" Стивена Нзонзи, который первую половину этого сезона провел в "Галатасарае" на правах аренды. (Daily Mirror)



Другое



"Юнайтед" уже несколько недель ведет секретные переговоры с бывшим наставником "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Аргентинец готов взяться за эту работу только по окончании сезона. (talkSPORT)



Увольнение Оле Гуннара Сульшера будет стоить "Юнайтед" 5 млн. фунтов. После ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию "красные дьяволы" потратили на компенсации тренерам уже 34 млн. фунтов. (The Sun)



Экс-полузащитник "Ливерпуля" Мохамед Сиссоко завершил карьеру, в течение которой он поиграл за 14 клубов в девяти различных странах. (Goal)



Накануне владелец "Ньюкасла" Майк Эшли впервые посетил матч "сорок" в этом сезоне. (Daily Mail)