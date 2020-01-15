"Интер" хочет переманить Чонга из "Юнайтед"

Агент талантливого юниора "Манчестер Юнайтед" Тахита Чонга провел встречу с представителями "Интера".

Слухи о том, что "красные дьяволы" могут лишиться Чонга, появились еще несколько месяцев назад — Тахит почти не играет за команду Оле Гуннара Сульшера, а потому не спешит продлевать свой истекающий в конце сезона контракт.



Сейчас 20-летний вингер сделал еще один шаг к расставанию с "Юнайтед". Как сообщает Sky Italia, агент Эркан Алкан, представляющий интересы Чонга, встретился в Милане с боссами "Интера".



Сообщается, что встреча прошла продуктивно, и клуб Серии А подтвердил свою готовность предоставить Тахиту гарантии насчет игрового времени.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Чонг сыграл только два матча за "Юнайтед", однако в ноябре Сульшер говорил, что хочет сохранить голландца и другого молодого таланта в лице Анхеля Гомеса.