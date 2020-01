Усманов стал спонсором нового стадиона "Эвертона"

Бывший акционер "Арсенала" Алишер Усманов согласился платить "Эвертону" по 30 миллионов фунтов в год за право переименования нового стадиона "ирисок".

Лишь в начале этого месяца в интервью Financial Times Усманов сообщил, что готов инвестировать в "Эвертон", если его давний друг и бизнес-партнер Фархад Мошири, владеющий мерсисайдским клубом, об этом попросит.



Свои слова российский олигарх, чье состояние Forbes оценивает в 12.7 млрд. фунтов, подкрепил делом и сегодня был назван эксклюзивным партнером 52-тысячного стадиона, который "ириски" надеются построить к 2023 году.



Как отмечает The Telegraph, пока неясно, как будет называться новая арена "Эвертона", хотя "USM Арена" — в честь компании Усманова USM Holdings — напрашивается само собой.



Стоит отметить, что 30 млн. фунтов ежегодно за переименование стадиона — это крайне внушительная сумма. К примеру, "Тоттенхэму" до сих пор не удается найти спонсора, готового раскошелиться хотя бы на 25 млн. фунтов за право переименовать 62-тысячный "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" в Лондоне.



Одновременно с этим "Эвертон" объявил, что прошлый сезон клуб завершил с убытком в 111.8 млн. фунтов (рост на 98.8 млн. фунтов относительно предыдущего года). В первую очередь это объясняется дорогостоящими трансферами вроде Ришарлисона, Люки Диня и Йерри Мины. 85 процентов от всех заработанных денег "ириски" тратят на зарплаты (77 процентов годом ранее).



Добавим, что с момента приобретения "Эвертона" в феврале 2016 Мошири потратил на свой клуб уже около 450 млн. фунтов. Строительство нового стадиона обойдется "ирискам" в 500 млн. фунтов, но 70 процентов этой суммы они планируют взять в долг у JP Morgan и Mitsubishi United Financial Group.