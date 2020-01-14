"Сити" не отпустит Стоунса в "Арсенал"

Джон Стоунс "Манчестер Сити" исключает переход своего защитника Джона Стоунса в "Арсенал" в это трансферное окно.

Ранее в январе стало известно, что будущее Стоунса в "Сити" находится под вопросом, и "горожане" не спешат начинать переговоры о новом контракте с Джоном, которому никак не удается побороть травмы и плохую форму.

А сегодня утром издание The Sun сообщило, что новый главный тренер "канониров" Микель Артета собирается воспользоваться своими связями в "Сити", чтобы арендовать Стоунса на остаток сезона.

Также сообщалось, что на прошлой неделе Джон встретился со своим агентом, который также является агентом Артеты, в Лондоне, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию — 25-летний защитник всерьез опасается, что не поедет на Евро-2020 со сборной Англии, если не начнет играть регулярно.

Однако Manchester Evening News утверждает, что уход Стоунса из "Сити" посреди сезона исключен. Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола рассчитывает на Джона и просто не может отпустить экс-игрока "Эвертона" из клуба, поскольку не планирует покупать другого защитника в этом месяце.


Метки Арсенал, Манчестер Сити, Стоунс

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 22:00

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  1. chr1s8rown 14.01.2020 22:14 # chr1s8rown
    Распиарка

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  2. gunars 14.01.2020 22:13 # gunars
    зачем нам это стекло) у нас своих хватает

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