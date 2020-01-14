Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году

Джордан Хендерсон Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был назван лучшим игроком сборной Англии по итогам 2019 года.

В минувшем календарном году Хендерсон сыграл ключевую роль в достижении англичанами третьего места в Лиге Наций, а также сделал свой вклад в успешное прохождение командой Гарета Саутгейта квалификационного турнира к Евро-2020, преодолев рубеж в 50 матчей за национальную команду.

Вместе со своим клубом, где он является капитаном, Джордан выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. А прямо сейчас Хендерсон помогает "красным" уверенно лидировать в Премьер-Лиге.

В борьбе за звание лучшего игрока сборной Англии 29-летний Хендерсон опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.


Метки Ливерпуль, награды, сборная Англии, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 21:00

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  1. brown-ale 14.01.2020 21:27 # brown-ale
    Он даже не лучший Хендерсон в АПЛ.

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  2. shinigami 14.01.2020 21:26 # shinigami
    Джордан - пример человека, добившегося всего исключительно своим трудом, работоспособностью и стойкостью к хейтерам. Пример всяким Погбам.

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  3. mototroller 14.01.2020 21:14 # mototroller
    Конечно хендерсон будет. Кто же еще. Не молодняк же. Сейчас во всем мировом футболе идет перестройка смена поколений. Так что пользуйся моментом.
    Хендерсон лучший игрок сборной. Ливерпук на 1 месте.....
    Точно. Теория и перестройке мирового футбола верна. Пользуйтесь моментом ибо очередного такого успеха придется ждать до следующего смена поколений

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  4. beautiful-lie 14.01.2020 21:05 # beautiful-lie
    Самый недооцененный игрок. Раньше, согласен, была некая скованность в его игре. Но теперь чел просто суперуверенный в себе, выжигает центр и всегда играет умно, если пас назад, то так лучше для команды. С пониманием того, что при правильно развёрнуто атаке вы либо создаёте опасный момент, либо забиваете. Он стал более динамичным. И более зрелым.

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