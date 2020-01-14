Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году
Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был назван лучшим игроком сборной Англии по итогам 2019 года.
В минувшем календарном году Хендерсон сыграл ключевую роль в достижении англичанами третьего места в Лиге Наций, а также сделал свой вклад в успешное прохождение командой Гарета Саутгейта квалификационного турнира к Евро-2020, преодолев рубеж в 50 матчей за национальную команду.
Вместе со своим клубом, где он является капитаном, Джордан выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. А прямо сейчас Хендерсон помогает "красным" уверенно лидировать в Премьер-Лиге.
В борьбе за звание лучшего игрока сборной Англии 29-летний Хендерсон опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
14.01.2020 21:00
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Последние комментарии:
Он даже не лучший Хендерсон в АПЛ.
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Джордан - пример человека, добившегося всего исключительно своим трудом, работоспособностью и стойкостью к хейтерам. Пример всяким Погбам.
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Конечно хендерсон будет. Кто же еще. Не молодняк же. Сейчас во всем мировом футболе идет перестройка смена поколений. Так что пользуйся моментом.
Хендерсон лучший игрок сборной. Ливерпук на 1 месте.....
Точно. Теория и перестройке мирового футбола верна. Пользуйтесь моментом ибо очередного такого успеха придется ждать до следующего смена поколений
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Самый недооцененный игрок. Раньше, согласен, была некая скованность в его игре. Но теперь чел просто суперуверенный в себе, выжигает центр и всегда играет умно, если пас назад, то так лучше для команды. С пониманием того, что при правильно развёрнуто атаке вы либо создаёте опасный момент, либо забиваете. Он стал более динамичным. И более зрелым.
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