Хендерсон признан лучшим игроком сборной Англии в 2019 году

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон был назван лучшим игроком сборной Англии по итогам 2019 года.

В минувшем календарном году Хендерсон сыграл ключевую роль в достижении англичанами третьего места в Лиге Наций, а также сделал свой вклад в успешное прохождение командой Гарета Саутгейта квалификационного турнира к Евро-2020, преодолев рубеж в 50 матчей за национальную команду.



Вместе со своим клубом, где он является капитаном, Джордан выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира. А прямо сейчас Хендерсон помогает "красным" уверенно лидировать в Премьер-Лиге.



В борьбе за звание лучшего игрока сборной Англии 29-летний Хендерсон опередил вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга и нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.