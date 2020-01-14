"Арсенал" попросил сократить дисквалификацию Обамеянга
"Арсенал" обратился к FA с просьбой сократить срок трехматчевой дисквалификации нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.
Напомним, изначально Обамеянг получил только желтую карточку за свой фол на полузащитнике "Кристал Пэлас" Максе Майере в субботнем матче Премьер-Лиги.
Однако после вмешательства системы VAR Пьер-Эмерик был изгнан с поля. Поскольку это прямая красная карточка за грубый фол, капитан "канониров" автоматически получил трехматчевую дисквалификацию.
По информации Evening Standard, в "Арсенале" считают подобное наказание чересчур строгим, а потому попросили Ассоциацию сократить срок дисквалификации до одного или двух матчей.
Стоит отметить, что это не апелляция — лондонский клуб не оспаривает сам факт удаления, а возможность обратиться за смягчением наказания прописана в правилах FA.
Если Ассоциация отклонит эту просьбу, габонский нападающий пропустит матчи Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и "Челси", а также поединок Кубка Англии против "Борнмута".
14.01.2020 20:00
Просмотров: 1219
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Светки гпенсы горят)
(ответить)
у него что жопа белая чтобы уступки делат
(ответить)
на самом деле даже жаль обамеянга было. видно, что случайно все получилось и без умысла, майеру здоровья
(ответить)
Хочешь вернуть орангутанга? Тогда ротируй.
(ответить)
Да отстаньте вы от этого обоссаного 0рси0, ей Богу, уже жалко заднеприводных
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий