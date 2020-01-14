"Арсенал" попросил сократить дисквалификацию Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Арсенал" обратился к FA с просьбой сократить срок трехматчевой дисквалификации нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Напомним, изначально Обамеянг получил только желтую карточку за свой фол на полузащитнике "Кристал Пэлас" Максе Майере в субботнем матче Премьер-Лиги.

Однако после вмешательства системы VAR Пьер-Эмерик был изгнан с поля. Поскольку это прямая красная карточка за грубый фол, капитан "канониров" автоматически получил трехматчевую дисквалификацию.

По информации Evening Standard, в "Арсенале" считают подобное наказание чересчур строгим, а потому попросили Ассоциацию сократить срок дисквалификации до одного или двух матчей.

Стоит отметить, что это не апелляция — лондонский клуб не оспаривает сам факт удаления, а возможность обратиться за смягчением наказания прописана в правилах FA.

Если Ассоциация отклонит эту просьбу, габонский нападающий пропустит матчи Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и "Челси", а также поединок Кубка Англии против "Борнмута".


Метки Арсенал, дисквалификации, Обамеянг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 20:00

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  1. gunars 14.01.2020 21:25 # gunars
    Светки гпенсы горят)

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  2. chr1s8rown 14.01.2020 21:08 # chr1s8rown
    у него что жопа белая чтобы уступки делат

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  3. liverfun 14.01.2020 20:46 # liverfun
    на самом деле даже жаль обамеянга было. видно, что случайно все получилось и без умысла, майеру здоровья

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  4. electric 14.01.2020 20:03 # electric
    Хочешь вернуть орангутанга? Тогда ротируй.

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  5. sellman 14.01.2020 20:03 # sellman
    Да отстаньте вы от этого обоссаного 0рси0, ей Богу, уже жалко заднеприводных

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