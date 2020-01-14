"Арсенал" попросил сократить дисквалификацию Обамеянга

"Арсенал" обратился к FA с просьбой сократить срок трехматчевой дисквалификации нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

Напомним, изначально Обамеянг получил только желтую карточку за свой фол на полузащитнике "Кристал Пэлас" Максе Майере в субботнем матче Премьер-Лиги.



Однако после вмешательства системы VAR Пьер-Эмерик был изгнан с поля. Поскольку это прямая красная карточка за грубый фол, капитан "канониров" автоматически получил трехматчевую дисквалификацию.



По информации Evening Standard, в "Арсенале" считают подобное наказание чересчур строгим, а потому попросили Ассоциацию сократить срок дисквалификации до одного или двух матчей.



Стоит отметить, что это не апелляция — лондонский клуб не оспаривает сам факт удаления, а возможность обратиться за смягчением наказания прописана в правилах FA.



Если Ассоциация отклонит эту просьбу, габонский нападающий пропустит матчи Премьер-Лиги против "Шеффилд Юнайтед" и "Челси", а также поединок Кубка Англии против "Борнмута".