"Уотфорд" купил Игнасио Пуссетто
"Уотфорд" приобрел у "Удинезе" вингера Игнасио Пуссетто ориентировочно за 8 миллионов евро (6.8 млн. фунтов).
В этом сезоне Серии А Пуссетто сыграл 12 матчей, но ни разу не провел на поле все 90 минут. Согласование трансфера было легким — семейство Поццо владеет обоими клубами, участвовавшими в сделке.
24-летний аргентинец, выступавший за "Удинезе" после своего перехода из "Уракана" в июле 2018, заключил с "шершнями" контракт на четыре с половиной года и стал вторым новичком команды Найджела Пирсона в это окно после бразильского нападающего Жоао Педро, чей трансфер был согласован еще более двух лет назад, но осуществлен только сейчас из-за необходимости получить разрешение на работу.
14.01.2020 19:40
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Не просто Пусси, а целое Пуссетто!
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