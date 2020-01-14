Грилиш не интересен "Ливерпулю"

"Ливерпуль" не имеет никакого интереса к полузащитнику "Астон Виллы" Джеку Грилишу.

Несмотря на то, что в данный момент "вилланы" находятся в зоне вылета Премьер-Лиги, лично Грилиш на высоком уровне проводит этот сезон.



Капитана бирмингемской команды давно сватают в топ-клубы, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Тоттенхэм", и кажется, что уход Джека будет неминуем, если "Астон Вилла" вернется в Чемпионшип.



Среди заинтересованных в Грилише клубов таблоиды называли и "Ливерпуль", однако Liverpool Echo опровергает эту информацию. "Красные" не собираются покупать 24-летнего англичанина ни в это трансферное окно, ни когда-либо позже.



"На мой взгляд, он лучше любого полузащитника "Ливерпуля". Думаю, он лучше, чем Кейта. Думаю, он лучше, чем Вейналдум. Думаю, он играл бы в стартовом составе "Сити". Он гораздо лучше Фодена. Я правда думаю, что достаточно хорош для любой команды топ-6", — на днях заявил экс-игрок "Астон Виллы" Энди Грей.



Liverpool Echo уточняет, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отдает предпочтение разносторонним полузащитникам, которые умеют атаковать и обороняться, а также мобильны, агрессивны, трудолюбивы, напористы и гибки. Грилиш, исполняющий в "Вилле" роль с явным перекосом в атаку, обладает некоторыми из этих качеств, однако в полной мере стилю "красных" не подходит.