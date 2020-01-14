"Тоттенхэму" предложено вернуть Льоренте

"Наполи" предложил "Тоттенхэму" вернуть нападающего Фернандо Льоренте на правах краткосрочной аренды.

Напомним, Льоренте отыграл два сезона за "шпор", забив 13 голов в 66 матчах, пока прошлым летом не отправился свободным агентом в "Наполи".



В данный момент "Тоттенхэм" активно ищет нового нападающего, потеряв с травмой Харри Кейна минимум на три месяца, и Sky Sports стало известно, что "шпорам" было предложено вернуть Фернандо.



Однако прямо сейчас "Тоттенхэм" сосредоточен на других игроках, включая Кшиштофа Пентека из "Милана", и к варианту с 34-летним испанцем обратится только в крайнем случае.



Добавим, что в этом сезоне Льоренте сыграл 21 матч за "Наполи" и забил четыре гола, в том числе один против "Ливерпуля" на групповом этапе Лиги Чемпионов.