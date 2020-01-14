"Челси" передумал возвращать Аке

Натан Аке "Челси" не будет выкупать Натана Аке из "Борнмута", потеряв интерес к своему бывшему защитнику после скептических отчетов скаутов.

В данный момент "синие" располагаются в зоне Лиги Чемпионов, но при этом пропустили больше всех среди семи первых команд Премьер-Лиги — 29 мячей в 22 матчах.

Эта ситуация делает укрепление обороны приоритетом для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на зимнее трансферное окно, и возвращение Аке видится наиболее легким решением, ведь лондонский клуб до сих пор сохраняет опцию обратного выкупа Натана за 40 миллионов фунтов.

Однако на "Стэмфорд Бридж" сильно сомневаются, что 24-летний голландец сделает оборону "Челси" крепче. В данный момент "Борнмут" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, а игра Аке оставляет желать сильно лучшего.

Прямо сейчас, утверждает Evening Standard, "синие" изучают альтернативные варианты, среди которых значатся Льюис Данк из "Брайтона" и Исса Диоп из "Вест Хэма".


Метки Аке, Борнмут, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 17:00

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  1. superglor 14.01.2020 17:10 # superglor
    У них на скамейке сидит "будущий капитан Челси" Кристенсен, а они рассматривают какое-то дно. Тупые, что с них взять.

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  2. alexomck 14.01.2020 17:03 # alexomck
    слишком дорогой шлак для полировки скамейки этот Аке.

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