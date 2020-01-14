"Челси" передумал возвращать Аке

"Челси" не будет выкупать Натана Аке из "Борнмута", потеряв интерес к своему бывшему защитнику после скептических отчетов скаутов.

В данный момент "синие" располагаются в зоне Лиги Чемпионов, но при этом пропустили больше всех среди семи первых команд Премьер-Лиги — 29 мячей в 22 матчах.



Эта ситуация делает укрепление обороны приоритетом для главного тренера "Челси" Фрэнка Лэмпарда на зимнее трансферное окно, и возвращение Аке видится наиболее легким решением, ведь лондонский клуб до сих пор сохраняет опцию обратного выкупа Натана за 40 миллионов фунтов.



Однако на "Стэмфорд Бридж" сильно сомневаются, что 24-летний голландец сделает оборону "Челси" крепче. В данный момент "Борнмут" занимает предпоследнее место в Премьер-Лиге, а игра Аке оставляет желать сильно лучшего.



Прямо сейчас, утверждает Evening Standard, "синие" изучают альтернативные варианты, среди которых значатся Льюис Данк из "Брайтона" и Исса Диоп из "Вест Хэма".