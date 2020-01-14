Сульшер считает, что рано говорить о вызове Гринвуда в сборную Англии
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающему Мейсону Гринвуду рано думать о сборной Англии.
Как известно, капитан англичан Харри Кейн рискует не поехать на Евро-2020 из-за надрыва мышцы бедра. Это означает, что в команде Гарета Саутгейта может образоваться вакантное место в нападении.
В связи с этим появились разговоры насчет поездки на Чемпионат Европы 19-летнего Гринвуда, который в нынешнем сезоне наколотил уже девять голов за "красных дьяволов", однако Сульшер спешит предупредить подопечного.
"Думаю, у Мейсона будет прекрасная карьера и долгая карьера, но дайте парню освоиться, прежде чем мы будем говорить о сборной Англии или Евро".
"Его фокус должен быть на том, чтобы играть больше и становиться лучше. Если он будет хорошо выступать за нас, со сборной Англии все сложится самой собой".
"Его едва стали вызывать в молодежную сборную U-21. Он просто сосредоточен на игре в футбол", — цитирует Сульшера Sky Sports.
14.01.2020 16:00
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