Сульшер считает, что рано говорить о вызове Гринвуда в сборную Англии

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что нападающему Мейсону Гринвуду рано думать о сборной Англии.

Как известно, капитан англичан Харри Кейн рискует не поехать на Евро-2020 из-за надрыва мышцы бедра. Это означает, что в команде Гарета Саутгейта может образоваться вакантное место в нападении.



В связи с этим появились разговоры насчет поездки на Чемпионат Европы 19-летнего Гринвуда, который в нынешнем сезоне наколотил уже девять голов за "красных дьяволов", однако Сульшер спешит предупредить подопечного.



"Думаю, у Мейсона будет прекрасная карьера и долгая карьера, но дайте парню освоиться, прежде чем мы будем говорить о сборной Англии или Евро".



"Его фокус должен быть на том, чтобы играть больше и становиться лучше. Если он будет хорошо выступать за нас, со сборной Англии все сложится самой собой".



"Его едва стали вызывать в молодежную сборную U-21. Он просто сосредоточен на игре в футбол", — цитирует Сульшера Sky Sports.