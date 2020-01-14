Маркус Рэшфорд провел встречу с Райолой

Маркус Рэшфорд Агент Мино Райола провел переговоры с Маркусом Рэшфордом, надеясь заполучить нападающего "Манчестер Юнайтед" к себе в клиенты.

За последние годы Райола перевез на "Олд Траффорд" несколько своих клиентов, однако прямо сейчас "красные дьяволы" предпочитают не иметь никаких дел с Мино.

По слухам, именно Райола стал той причиной, почему "Юнайтед" проиграл борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего Эрлинга Бреута Холанда.

Однако Мино по-прежнему представляет интересы полузащитника "дьяволов" Поля Погба, а с недавних пор сотрудничает и с плеймейкером Джесси Лингардом.

По информации The Athletic, до Нового года Райола также встречался с Рэшфордом, который находится в великолепной форме в этом сезоне, забив 19 голов во всех соревнованиях.

Эта встреча прошла весьма позитивно — стороны произвели впечатление друг на друга. Однако пока 22-летний англичанин не решился последовать примеру своего друга Лингарда, который сменой агента намекнул на возможный уход из "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 15:00

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  1. chr1s8rown 14.01.2020 15:55 # chr1s8rown
    рошхор и лингар эдаки кокорин и мамаев. всегда вместе

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  2. avetis 14.01.2020 15:46 # avetis
    Хоть и болею за Ливерпуль, очень надеюсь, что Рэш пошлет его лесом. Игрок прекрасный

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  3. akram 14.01.2020 15:27 # akram
    Жирный армяшка развалит уже развалившийся Муму ...

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  4. pistolero-lfc 14.01.2020 15:11 # pistolero-lfc
    > решился встретиться с чужим агентом
    > не решился последовать

    просто сказки для фанатов МЮ

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