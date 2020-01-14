Маркус Рэшфорд провел встречу с Райолой

Агент Мино Райола провел переговоры с Маркусом Рэшфордом, надеясь заполучить нападающего "Манчестер Юнайтед" к себе в клиенты.

За последние годы Райола перевез на "Олд Траффорд" несколько своих клиентов, однако прямо сейчас "красные дьяволы" предпочитают не иметь никаких дел с Мино.



По слухам, именно Райола стал той причиной, почему "Юнайтед" проиграл борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего Эрлинга Бреута Холанда.



Однако Мино по-прежнему представляет интересы полузащитника "дьяволов" Поля Погба, а с недавних пор сотрудничает и с плеймейкером Джесси Лингардом.



По информации The Athletic, до Нового года Райола также встречался с Рэшфордом, который находится в великолепной форме в этом сезоне, забив 19 голов во всех соревнованиях.



Эта встреча прошла весьма позитивно — стороны произвели впечатление друг на друга. Однако пока 22-летний англичанин не решился последовать примеру своего друга Лингарда, который сменой агента намекнул на возможный уход из "Юнайтед".