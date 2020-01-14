Маркус Рэшфорд провел встречу с Райолой
Агент Мино Райола провел переговоры с Маркусом Рэшфордом, надеясь заполучить нападающего "Манчестер Юнайтед" к себе в клиенты.
За последние годы Райола перевез на "Олд Траффорд" несколько своих клиентов, однако прямо сейчас "красные дьяволы" предпочитают не иметь никаких дел с Мино.
По слухам, именно Райола стал той причиной, почему "Юнайтед" проиграл борьбу дортмундской "Боруссии" за нападающего Эрлинга Бреута Холанда.
Однако Мино по-прежнему представляет интересы полузащитника "дьяволов" Поля Погба, а с недавних пор сотрудничает и с плеймейкером Джесси Лингардом.
По информации The Athletic, до Нового года Райола также встречался с Рэшфордом, который находится в великолепной форме в этом сезоне, забив 19 голов во всех соревнованиях.
Эта встреча прошла весьма позитивно — стороны произвели впечатление друг на друга. Однако пока 22-летний англичанин не решился последовать примеру своего друга Лингарда, который сменой агента намекнул на возможный уход из "Юнайтед".
14.01.2020 15:00
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рошхор и лингар эдаки кокорин и мамаев. всегда вместе
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Хоть и болею за Ливерпуль, очень надеюсь, что Рэш пошлет его лесом. Игрок прекрасный
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Жирный армяшка развалит уже развалившийся Муму ...
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> решился встретиться с чужим агентом
> не решился последовать
просто сказки для фанатов МЮ
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