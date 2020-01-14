Сульшер уклонился от вопросов насчет Фернандеша

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отказался сообщить какие-либо подробности насчет переговоров со "Спортингом" о покупке полузащитника Бруну Фернандеша.

Лишь накануне стало известно, что Фернандеш проявил заинтересованность к переходу в "Юнайтед" и уведомил об этом "Спортинг", однако пока у двух клубов остаются довольно существенные разногласия в оценке стоимости Бруну.



Выступая перед прессой накануне переигровки матча 3-го раунда Кубка Англии против "Вулверхэмптона", Сульшер предпочел уклониться от ответа на острые вопросы насчет трансферной активности своего клуба и просто заявил, что сосредоточен на других вещах.



"У меня нет новостей насчет трансферов. Если мы что-нибудь сделаем, мы сможем рассказать вам об этом, но сейчас у меня ничего нового".



"Для меня самое важное — наладить результаты и игру на поле. Я должен сосредоточиться на этих вещах, но я знаю, что у нас есть ресурсы и есть поддержка, если нам потребуется выйти на трансферный рынок. Мы по-прежнему на многое способны, так что все хорошо", — цитирует Сульшера The Independent.