"Атлетико" интересуется Лакасеттом

"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту.

По информации Marca, "Атлетико" присматривается к 28-летнему Лакасетту на случай, если переход Эдинсона Кавани из ПСЖ сорвется.



Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне потребовал приобрести ему нападающего в январе. И хотя контракт Кавани истекает в конце сезона, ПСЖ не хочет отпускать Эдинсона сейчас.



Таким образом, "Атлетико", возможно, придется обратиться к варианту с Лакасеттом, и "матрасники" даже могут использовать своего вингера Тома Лемара в качестве разменной монеты в сделке по Александру.