"Атлетико" интересуется Лакасеттом

Александр Лакасетт "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту.

По информации Marca, "Атлетико" присматривается к 28-летнему Лакасетту на случай, если переход Эдинсона Кавани из ПСЖ сорвется.

Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне потребовал приобрести ему нападающего в январе. И хотя контракт Кавани истекает в конце сезона, ПСЖ не хочет отпускать Эдинсона сейчас.

Таким образом, "Атлетико", возможно, придется обратиться к варианту с Лакасеттом, и "матрасники" даже могут использовать своего вингера Тома Лемара в качестве разменной монеты в сделке по Александру.


Метки Арсенал, Атлетико, Лакасетт, слухи

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 13:00

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