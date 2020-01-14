"Атлетико" интересуется Лакасеттом
"Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Арсенала" Александру Лакасетту.
По информации Marca, "Атлетико" присматривается к 28-летнему Лакасетту на случай, если переход Эдинсона Кавани из ПСЖ сорвется.
Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне потребовал приобрести ему нападающего в январе. И хотя контракт Кавани истекает в конце сезона, ПСЖ не хочет отпускать Эдинсона сейчас.
Таким образом, "Атлетико", возможно, придется обратиться к варианту с Лакасеттом, и "матрасники" даже могут использовать своего вингера Тома Лемара в качестве разменной монеты в сделке по Александру.
14.01.2020 13:00
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