Лоуренсон: "Игроки переходят в МЮ только из-за денег"

Эксперт BBC Марк Лоуренсон считает, что игроки предпочитают переходить в "Манчестер Юнайтед" вместо конкурентов "красных дьяволов" по Премьер-Лиге только из-за денег.

Несмотря на наличие необходимых средств, в последние трансферные окна "Юнайтед" испытывает серьезные проблемы с привлечением звездных игроков в клуб.



По мнению Лоуренсона, "Юнайтед" стал пристанищем для наемников вроде Алексиса Санчеса, для которых деньги значат больше, чем возможность построить успешную в спортивном отношении карьеру.



"В данный момент я не представляю, что они ("Юнайтед") финишируют в топ-4, и они будут пытаться завлекать к себе игроков большой зарплатой, а не возможностью сыграть в Лиге Чемпионов".



"Если прямо сейчас вы дадите любому игроку выбор между "Юнайтед", "Сити" и "Ливерпулем", он немедленно выберет одну из двух первых команд Премьер-Лиги при условии, что он амбициозен и хочет выигрывать большие награды".



"Если ты решил отправиться в "Юнайтед", значит ты сделал это из-за денег. Отдельные игроки и личности принимают свои решения, исходя из денег, но это не те, с кем твой клуб вернется на вершину", — сообщил Лоуренсон BBC.