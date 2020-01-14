Лоуренсон: "Игроки переходят в МЮ только из-за денег"
Эксперт BBC Марк Лоуренсон считает, что игроки предпочитают переходить в "Манчестер Юнайтед" вместо конкурентов "красных дьяволов" по Премьер-Лиге только из-за денег.
Несмотря на наличие необходимых средств, в последние трансферные окна "Юнайтед" испытывает серьезные проблемы с привлечением звездных игроков в клуб.
По мнению Лоуренсона, "Юнайтед" стал пристанищем для наемников вроде Алексиса Санчеса, для которых деньги значат больше, чем возможность построить успешную в спортивном отношении карьеру.
"В данный момент я не представляю, что они ("Юнайтед") финишируют в топ-4, и они будут пытаться завлекать к себе игроков большой зарплатой, а не возможностью сыграть в Лиге Чемпионов".
"Если прямо сейчас вы дадите любому игроку выбор между "Юнайтед", "Сити" и "Ливерпулем", он немедленно выберет одну из двух первых команд Премьер-Лиги при условии, что он амбициозен и хочет выигрывать большие награды".
"Если ты решил отправиться в "Юнайтед", значит ты сделал это из-за денег. Отдельные игроки и личности принимают свои решения, исходя из денег, но это не те, с кем твой клуб вернется на вершину", — сообщил Лоуренсон BBC.
14.01.2020 12:00
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Последние комментарии:
недоклуб
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Именно клуб бидаразов стоял у истоков резкого повышения цен на футболистов + огромные комиссии агентам.
Эти мрази Райоле и Покпе отстегнули в свое время знатно.
МЮ — клуб пидаразов!
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Некоторые личности, типа Алексиса. Но по тому как выкладывается на поле Джеймс или Человек Паук, то так про них не сказать. Лоуренс клоун знатный на Альбионе там у них.
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Странно, что Погба не был в примере)
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