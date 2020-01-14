Агуэро сам решит, когда уйти из "Сити"

"Манчестер Сити" позволит нападающему Серхио Агуэро самому решить, когда уйти из клуба.

В минувшее воскресенье Агуэро отметился хет-триком против "Астон Виллы" и отобрал у Тьерри Анри звание самого результативного иностранного игрока в истории Премьер-Лиги — 177 голов.



Вместе с тем Серхио уже 31 год, и на "Этихад" крепнет ощущение, что в обозримом будущем игрок сборной Аргентины покинет клуб.



Ранее Агуэро, чей контракт действителен до конца следующего сезона, говорил, что планирует вернуться в родной "Индепендьенте", тем самым исключая возможность завершить карьеру в "Сити".



Как сообщает Daily Mail, боссы "Сити" не собираются оказывать никого давления на Агуэро. Благодаря своим заслугам перед клубом Серхио сможет беспрепятственно покинуть "Этихад", когда сам этого захочет.



Также сообщается, что "горожане" уже неспешно ищут преемника для Агуэро, в том числе рассматривая кандидатуры Харри Кейна из "Тоттенхэма" и Лаутаро Мартинеса из "Интера". Из уважения к Серхио эти поиски пока находятся в зачаточном состоянии.