Моуриньо: "Я не завидую "Сити" или "Ливерпулю"

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не завидует "Манчестер Сити" или "Ливерпулю" в плане глубины состава.

Из-за травм ключевых игроков Моуриньо оказался крайне ограничен в выборе состава на матчи и еще в минувший уикенд, когда "шпоры" принимали "Ливерпуль", был вынужден устроить дебют юному защитнику Яфету Танганге.

Однако Жозе, который не может рассчитывать на Харри Кейна, Уго Льориса, Бена Дэвиса и Муссу Сиссоко, принимает это как данность и сравнивает нынешнюю ситуацию со своей ситуацией в "Порту".

"Бросьте, вы знаете, как обстоят дела. Мы не можем обладать таким же составом, как некоторые другие команды. Это не для нас".

"Вчера я смотрел матч "Манчестер Сити", и я взглянул на их скамейку. Там были Стерлинг, Бернарду Силва, Гюндоган, Отаменди. Понимаете?"

"То же самое с "Ливерпулем". Ты видишь команду, ты видишь скамейку. И при это Матип, Ловрен, Кейта и Фабиньо у них травмированы".

"Я не завидую — у меня удивительная работа, но это разные работы. Это другой клуб".

"Это второй раз, когда я принимаю команду посреди сезона. Первый раз тоже было нелегко, потому что то был конец команды, конец эры".

"То была эра без трофеев. "Порту" не побеждал, и это был конец — я бы не сказал, что конец поколения, но команды".

"12 игроков тогда ушли, 12 пришли, и мы начали все с начала. Забудьте хорошие вещи из прошлого, забудьте плохие вещи из прошлого и давайте создавать что-то новое".

"Таков был мой опыт, когда я пришел посреди сезона в "Порту". Можно сказать, что здесь похожая ситуация", — цитирует Моуриньо Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 10:00

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  1. liverpool-66 14.01.2020 10:47 # liverpool-66
    Фернандеша хочет забрать чтобы оставить с носом МЮ. Месть и Моуриньо - неразделимые вещи.

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  2. vyrentz 14.01.2020 10:47 # vyrentz
    ЛФК в матче против ТТХ
    Запасные: Адриан, Филлипс, Уильямс, Лаллана, Минамино, Шакири, Ориги.

    И что тут, блт, такого невероятного? Как же всякие клоуны заебали ныть о якобы сверхневероятном составе ЛФК. Скамейки нет, а основа на входе имела цены средние по палате, разве что Беккер и ВВД выделяются, все.
    Трансферная активность за пять лет: ЛФК ?-121.25m ПТХ ?-105.97m

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  3. liverpool-66 14.01.2020 10:42 # liverpool-66
    Вернулся в АПЛ чтобы отомстить МЮ. 14 марта покажет своему бывшему клубу где раки зимуют. Натура у него такая - делать подляны.

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  4. electric 14.01.2020 10:12 # electric
    Всё ясно с тобой, нытик. Отмазка готова.

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