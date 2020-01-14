Переход Янга в "Интер" оказался под угрозой

"Интер" может отказаться от приобретения Эшли Янга из "Манчестер Юнайтед", что поставит ветерана в неловкую ситуацию.

Напомним, ранее в январе стало известно, что Янг договорился с "Интером". Узнав об этом, "красные дьяволы" предложили новый контракт своему ветерану, но тот ответил отказом, настаивая на переезде в Милан.



Но теперь 34-летний англичанин может оказаться в затруднительном положении. Дело в том, что Янг нужен "Интеру" прямо сейчас, а не по окончании сезона.



Как сообщает Sky Sports, "Интер" нашел альтернативный вариант и сейчас близок к тому, чтобы обменять Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу из "Ромы".



"Рома" готов отпустить Спинаццолу к конкурентам по Серии А, поскольку нуждается в замене для полузащитника Николо Дзаньоло, который порвал крестообразные связки колена в воскресенье.



Осуществив этот обмен, "Интер" потеряет интерес к Янгу. Тогда Эшли останется и без переезда на "Сан-Сиро", и без нового контракта в своем нынешнем клубе.