Переход Янга в "Интер" оказался под угрозой

Эшли Янг "Интер" может отказаться от приобретения Эшли Янга из "Манчестер Юнайтед", что поставит ветерана в неловкую ситуацию.

Напомним, ранее в январе стало известно, что Янг договорился с "Интером". Узнав об этом, "красные дьяволы" предложили новый контракт своему ветерану, но тот ответил отказом, настаивая на переезде в Милан.

Но теперь 34-летний англичанин может оказаться в затруднительном положении. Дело в том, что Янг нужен "Интеру" прямо сейчас, а не по окончании сезона.

Как сообщает Sky Sports, "Интер" нашел альтернативный вариант и сейчас близок к тому, чтобы обменять Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу из "Ромы".

"Рома" готов отпустить Спинаццолу к конкурентам по Серии А, поскольку нуждается в замене для полузащитника Николо Дзаньоло, который порвал крестообразные связки колена в воскресенье.

Осуществив этот обмен, "Интер" потеряет интерес к Янгу. Тогда Эшли останется и без переезда на "Сан-Сиро", и без нового контракта в своем нынешнем клубе.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Янг

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 09:00

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  1. liverpool-66 14.01.2020 10:35 # liverpool-66
    Быть капитаном МЮ и пытаться свалить думая только о своих корыстных целях - такое только в МЮ может произойти. Гнать в шею крысу. Пусть находит себе клуб типо Кристал пэлас.)

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  2. chelsea88 14.01.2020 09:47 # chelsea88
    Лихенда пригородной помойки.

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  3. puhovik-vengera 14.01.2020 09:09 # puhovik-vengera
    Говноед оподливился

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