Переход Янга в "Интер" оказался под угрозой
"Интер" может отказаться от приобретения Эшли Янга из "Манчестер Юнайтед", что поставит ветерана в неловкую ситуацию.
Напомним, ранее в январе стало известно, что Янг договорился с "Интером". Узнав об этом, "красные дьяволы" предложили новый контракт своему ветерану, но тот ответил отказом, настаивая на переезде в Милан.
Но теперь 34-летний англичанин может оказаться в затруднительном положении. Дело в том, что Янг нужен "Интеру" прямо сейчас, а не по окончании сезона.
Как сообщает Sky Sports, "Интер" нашел альтернативный вариант и сейчас близок к тому, чтобы обменять Маттео Политано на Леонардо Спинаццолу из "Ромы".
"Рома" готов отпустить Спинаццолу к конкурентам по Серии А, поскольку нуждается в замене для полузащитника Николо Дзаньоло, который порвал крестообразные связки колена в воскресенье.
Осуществив этот обмен, "Интер" потеряет интерес к Янгу. Тогда Эшли останется и без переезда на "Сан-Сиро", и без нового контракта в своем нынешнем клубе.
14.01.2020 09:00
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Быть капитаном МЮ и пытаться свалить думая только о своих корыстных целях - такое только в МЮ может произойти. Гнать в шею крысу. Пусть находит себе клуб типо Кристал пэлас.)
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Лихенда пригородной помойки.
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Говноед оподливился
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