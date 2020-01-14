"Юнайтед" остается третьим самым зарабатывающим футбольным клубом в мире

"Манчестер Юнайтед" остался третьим самым зарабатывающим футбольным клубом мира в обновленном рейтинге Football Money League от Deloitte.

Согласно оценке аналитиков, в прошлом сезоне клуб с "Олд Траффорд" заработал 627.1 млн. фунтов (589.8 млн. фунтов годом ранее). Это лучший показатель в Премьер-Лиге, однако поменявшиеся местами "Барселона" (741.1 млн. фунтов) и "Реал" (667.5 млн. фунтов) находятся впереди.



В своем отчете Deloitte указывает, что "красные дьяволы", вероятно, потеряют статус самого зарабатывающего клуба Премьер-Лиги в следующем году по причине неучастия в Лиге Чемпионов. Это произойдет впервые с начала ведения рейтинга в сезоне 1996/97.



"Юнайтед" является ведущим английским клубом с момента, как мы начали составлять Money League, но при составлении рейтинга в 2021 году они могут оказаться под некоторым давлением".



"В следующем рейтинге будет отражен потрясающий для "Ливерпуля" сезон, поэтому мы предсказываем потерю "Юнайтед" лидирующей позиции".



"Частично это будет зависеть от того, как сложится остаток этого сезона, как далеко продвинутся "Сити" и "Ливерпуль" в Лиге Чемпионов".



"Вероятность того, что "Юнайтед" потеряет лидерство, определенно существует. Мы прогнозируем их доход на уровне 560-580 миллионов фунтов, и если "Сити" и "Ливерпуль" хорошо выступят в Лиге Чемпионов, они будут очень, очень близки".



"10 лет назад было бы невозможно представить, что "Сити" может обойти "Юнайтед" по финансовым результатам", — сообщил аналитик Deloitte Дэн Джонс.



По этой же самой причине "Арсенал", который третий сезон подряд остается без Лиги Чемпионов, выбыл из топ-10, хотя за год слегка увеличил свой оборот — с 389.1 до 392.7 млн. фунтов.



Между "Юнайтед" и "Арсеналом" расположились "Манчестер Сити" (шестая позиция, 538.2 млн. фунтов), "Ливерпуль" (седьмая, 533 млн. фунтов), "Тоттенхэм" (восьмая, 459.3 млн. фунтов) и "Челси" (девятая 452.2 млн. фунтов).



Примечательно, что самым зарабатывающим клубом Лондона теперь является "Тоттенхэм", чьи доходы за год выросли на 21 процент. Deloitte связывает это с новыми спонсорскими контрактами и эффектом от достижения финала Лиги Чемпионов.



