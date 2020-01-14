Роуз: "Моуриньо нацелен на Кубок Англии"

Защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз ожидает, что главный тренер Жозе Моуриньо попытается выиграть Кубок Англии в этом сезоне.

Проиграв в минувший уикенд "Ливерпулю" со счетом 0:1, "шпоры" увеличили свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги до девяти очков. Теперь "Тоттенхэм" может похвастать только одной победой в пяти последних матчах.



Роуз признает, что его команда сделала "шаг назад" в Премьер-Лиге, но одновременно ожидает, что это придаст "Тоттенхэму" мотивации на переигровку матча Кубка Англии против "Мидлсбро" во вторник вечером.



"Я не уверен, что Маурисио (Почеттино) ставил в приоритет Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. Где бы мы ни играли, Маурисио всегда хотел побежать. Какой бы состав он ни выставлял, он всегда полностью верил, что эта команда может добиться победы".



"С новым тренером это не изменилось. Жозе — серийный победитель. Куда бы он ни отправился, он выигрывает трофеи. Это факт".



"Какой бы состав он ни выставил завтра, он будет всецело ожидать победы, и очевидно, у него особые планы на Кубок Англии".



"Теперь попасть в топ-4 будет сложнее, но когда Жозе только брался за работу, мы были в 12 очках от четвертого места, а затем мы сократили это отставание до трех. Возможно, мы сделали шаг назад, но мы показали, что можем сократить отставание", — цитирует Роуза Evening Standard.