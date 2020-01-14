Конте отсудил у "Челси" еще 85 тысяч фунтов

Антонио Конте и Роман Абрамович Главный тренер "Интера" Антонио Конте отсудил у своего бывшего клуба "Челси" еще 85 тысяч фунтов.

Напомним, Конте конфликтовал с руководством "Челси" весь сезон 2017/18, пока в июле 2018, наконец, не был уволен.

"Синие" настаивали на том, что в период своей работы Антонио нарушил условия своего контракта и нанес ущерб клубу, а потому не заслуживает полной компенсации, однако итальянскому специалисту удалось доказать в суде обратное.

Вообще, заставить "Челси" и Романа Абрамовича заплатить по-максимуму стало делом принципа для Конте, который специально оставался без работы до 31 мая 2018, когда Антонио возглавил "Интер".

Свежий финансовый отчет "Челси" свидетельствует о том, что на компенсации Конте и его помощникам клуб потратил 26.6 млн. фунтов. А теперь эта сумма увеличилась, сообщает Daily Mirror.

Юристы Конте снова обратились в суд и добились признания того, что увольнение Антонио было несправедливым. Теперь "синие" должны своему бывшему тренеру еще 85,206 фунтов.


Метки Интер, Конте, Челси

Автор mihajlo   

Дата 14.01.2020 00:05

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  1. chebrec 14.01.2020 00:47 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохо
    Ехехехехехехехе

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  2. beatles-red 14.01.2020 00:27 # beatles-red
    Пусть отсудит еще и сумму морального ущерба, что пришлось ему тренить такое гавно

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  3. slash-lfc 14.01.2020 00:18 # slash-lfc
    Упхахахахах. Дон Антонио е6ет синюю помойку.

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  4. xin 14.01.2020 00:09 # xin
    Почему все, абсолютно все, ссут на пенсов?

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