"Астон Вилла" арендовала Рейну у "Милана"

Голкипер "Милана" Хосе Рейна официально присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды до конца сезона.

Напомним, "вилланам" потребовался новый голкипер после того, как их первый номер Том Хитон получил тяжелую травму колена в матче против "Бернли" 1 января и выбыл до конца сезона.



Ситуацию усугубил тот факт, что дублер Хитона Джед Стир, который был основным голкипером "Астон Виллы" в прошлом сезоне Чемпионшипа, тоже травмирован.



Теперь ворота команды Дина Смита будет защищать Рейна, который в период с 2005 по 2013 провел 394 матча за "Ливерпуль", выиграв с "красными" Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.



37-летний испанец не имел регулярной игровой практики в "Милане", сыграв только 13 матчей за два последних сезона, а потому без колебаний согласился вернуться в Премьер-Лигу.



Отметим, что одновременно "Милан" взял в аренду у "Борнмута" Асмира Беговича, который и заменит Рейну в качестве дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.