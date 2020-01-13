"Астон Вилла" арендовала Рейну у "Милана"

Хосе Рейна Голкипер "Милана" Хосе Рейна официально присоединился к "Астон Вилле" на правах аренды до конца сезона.

Напомним, "вилланам" потребовался новый голкипер после того, как их первый номер Том Хитон получил тяжелую травму колена в матче против "Бернли" 1 января и выбыл до конца сезона.

Ситуацию усугубил тот факт, что дублер Хитона Джед Стир, который был основным голкипером "Астон Виллы" в прошлом сезоне Чемпионшипа, тоже травмирован.

Теперь ворота команды Дина Смита будет защищать Рейна, который в период с 2005 по 2013 провел 394 матча за "Ливерпуль", выиграв с "красными" Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии и Суперкубок Европы.

37-летний испанец не имел регулярной игровой практики в "Милане", сыграв только 13 матчей за два последних сезона, а потому без колебаний согласился вернуться в Премьер-Лигу.

Отметим, что одновременно "Милан" взял в аренду у "Борнмута" Асмира Беговича, который и заменит Рейну в качестве дублера для Джанлуиджи Доннаруммы.


Метки аренда, Астон Вилла, Бегович, Борнмут, Милан, Рейна, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 23:00

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  1. mancunia-planet 13.01.2020 23:20 # mancunia-planet
    Легенда скаузеров

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  2. beatles-red 13.01.2020 23:15 # beatles-red
    Добро пожаловать, но в апреле в отместку за молодежку накидаем за шиворот минимум шестеру

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