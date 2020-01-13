Сульшер отправил скаута просматривать Райса
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отправил своего доверенного скаута просматривать полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.
Как сообщает Daily Mail, Саймон Уэллс отчитывается напрямую перед Сульшером и является "персональным скаутом" Оле Гуннара, подыскивая игроков, которые могли бы усилить первую команду МЮ.
Именно Уэллс "вел" нападающего Эрлинга Бреута Холанда, пока тот не отверг интерес "красных дьяволов" и не отправился в дортмундскую "Боруссию".
А в минувшую пятницу Уэллс понаблюдал за поражением "молотобойцев" со счетом 1:0 в гостях у "Шеффилд Юнайтед", причем 20-летний Райс забил гол в компенсированное время этого матча — гол, который был отменен VAR.
Деклан невыразительно начал этот сезон, однако в последние недели набрал хорошую форму и вполне может стать целью для "красных дьяволов" в январе.
Контракт Райса с "Вест Хэмом" рассчитан до 2024 года, однако лондонский клуб ожидает вскоре получить предложение от "Юнайтед" по игроку сборной Англии, утверждает издание.
13.01.2020 22:00
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Да дно он ебанное
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Хуёв пачку.
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