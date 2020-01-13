Моуриньо понимает, почему Эриксен играет неважно

Кристиан Эриксен Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что на форме Кристиана Эриксена отразились спекуляции насчет будущего полузащитника.

В минувший уикенд Эриксен был освистан болельщиками "шпор", когда Моуриньо заменил его в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля". Публика так отреагировала на выразительную игру Кристиана.

По информации BBC, в ближайшие 48 часов должно проясниться, перейдет ли 27-летний датчанин в "Интер" в январе. Поговаривают, что Эриксен уже почти согласовал контракт на четыре с половиной года с клубом Серии А.

Моуриньо понимает, что в такой ситуации Эриксен просто не может показывать свой лучший футбол. Однако Жозе все равно задействует Кристиана в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" во вторник.

"Находится ли Кристиан Эриксен в своем лучшем обличии? Я должен быть честен и сказать "нет". Я знаю причины, я не идиот".

"Когда игрок в такой ситуации, и даже если он хочет показывать свой лучший футбол... Я не критикую его — это нормально, что игрок не играет на своем высочайшем уровне".

"Однако он все равно помогает нам в матчах. Он хорошо себя проявляет и делает вклад в общее дело — например, против "Олимпиакоса" и "Норвича".

"Он сыграет завтра. Затем у нас будет матч в субботу, и он, возможно, сыграет в субботу. Я не могу сказать вам больше", — цитирует Моуриньо BBC.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 21:00

Количество просмотров Просмотров: 745

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 13.01.2020 21:41 # gerrard08
    Ну офк, продержали его 5 лет на 70к в неделю когда он был одним из самых лютых тащеров в своей тиме, а потом и обижульки включают.

    (ответить)

  2. scouser2005 13.01.2020 21:41 # scouser2005
    Хахахха, мне это нравиться.. Пусть такие как жопе и ольки делают вид что работают с командами.

    (ответить)

  3. zloy-vasya 13.01.2020 21:29 # zloy-vasya
    Странный Моуриньо. С Ндомбеле конфликт вынес в публичное пространство, а тут игрока, который одной ногой уже ушёл из клуба защищает...

    (ответить)

  4. liverpool1892est 13.01.2020 21:17 # liverpool1892est
    Беги Эрик,беги!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: