Моуриньо понимает, почему Эриксен играет неважно

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признал, что на форме Кристиана Эриксена отразились спекуляции насчет будущего полузащитника.

В минувший уикенд Эриксен был освистан болельщиками "шпор", когда Моуриньо заменил его в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля". Публика так отреагировала на выразительную игру Кристиана.



По информации BBC, в ближайшие 48 часов должно проясниться, перейдет ли 27-летний датчанин в "Интер" в январе. Поговаривают, что Эриксен уже почти согласовал контракт на четыре с половиной года с клубом Серии А.



Моуриньо понимает, что в такой ситуации Эриксен просто не может показывать свой лучший футбол. Однако Жозе все равно задействует Кристиана в переигровке матча 3-го раунда Кубка Англии против "Мидлсбро" во вторник.



"Находится ли Кристиан Эриксен в своем лучшем обличии? Я должен быть честен и сказать "нет". Я знаю причины, я не идиот".



"Когда игрок в такой ситуации, и даже если он хочет показывать свой лучший футбол... Я не критикую его — это нормально, что игрок не играет на своем высочайшем уровне".



"Однако он все равно помогает нам в матчах. Он хорошо себя проявляет и делает вклад в общее дело — например, против "Олимпиакоса" и "Норвича".



"Он сыграет завтра. Затем у нас будет матч в субботу, и он, возможно, сыграет в субботу. Я не могу сказать вам больше", — цитирует Моуриньо BBC.