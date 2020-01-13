Романов собирался купить "Ливерпуль" и продать Джеррарда в "Челси"

Владимир Романов рассказал, что несостоявшаяся покупка "Ливерпуля" — главное разочарование его карьеры в бизнесе.

72-летний литовец прежде всего известен в Британии как владелец шотландского "Хартс" в период с 2005 по 2013 год, причем владелец — с противоречивой репутацией.



Со стороны Романова была попытка прорваться и в английский футбол, купив "Ливерпуль" за 200 миллионов фунтов, однако Владимира подвел его бизнес-партнер Олег Дерипаска, а мерсисайдский клуб в феврале 2007 перешел в руки американцев Тома Хикса и Джорджа Жиллетта.



"Мой "Каунас" тогда как раз играл с "Ливерпулем", и мы были близки к сделке. Я договорился с Дэвидом Мурсом, который был их президентом, что куплю их клуб за 200 миллионов фунтов".



"В то время мой бюджет в "Хартс" был ограничен, но мы даже составили предварительный контракт. К сожалению, мой финансовый партнер Олег Дерипаска не согласился выделить деньги".



"Я говорил ему (Дерипаске), что мы сразу же вернем 120 миллионов фунтов, продав Стивена Джеррарда в "Челси" Романа Абрамовича. Он бы заплатил такие деньги".



"В конце концов они продали "Ливерпуль" за 600 миллионов фунтов американцам. Это крупнейшее разочарование в моей бизнес-карьере", — сообщил Романов Edinburgh News.