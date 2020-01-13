Романов собирался купить "Ливерпуль" и продать Джеррарда в "Челси"

Владимир Романов Владимир Романов рассказал, что несостоявшаяся покупка "Ливерпуля" — главное разочарование его карьеры в бизнесе.

72-летний литовец прежде всего известен в Британии как владелец шотландского "Хартс" в период с 2005 по 2013 год, причем владелец — с противоречивой репутацией.

Со стороны Романова была попытка прорваться и в английский футбол, купив "Ливерпуль" за 200 миллионов фунтов, однако Владимира подвел его бизнес-партнер Олег Дерипаска, а мерсисайдский клуб в феврале 2007 перешел в руки американцев Тома Хикса и Джорджа Жиллетта.

"Мой "Каунас" тогда как раз играл с "Ливерпулем", и мы были близки к сделке. Я договорился с Дэвидом Мурсом, который был их президентом, что куплю их клуб за 200 миллионов фунтов".

"В то время мой бюджет в "Хартс" был ограничен, но мы даже составили предварительный контракт. К сожалению, мой финансовый партнер Олег Дерипаска не согласился выделить деньги".

"Я говорил ему (Дерипаске), что мы сразу же вернем 120 миллионов фунтов, продав Стивена Джеррарда в "Челси" Романа Абрамовича. Он бы заплатил такие деньги".

"В конце концов они продали "Ливерпуль" за 600 миллионов фунтов американцам. Это крупнейшее разочарование в моей бизнес-карьере", — сообщил Романов Edinburgh News.


Метки Ливерпуль, Романов

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 917

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Последние комментарии:




  1. liverfun 13.01.2020 20:32 # liverfun
    сказочный пиздабол этот литовец

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  2. role-playin 13.01.2020 20:28 # role-playin
    Какие накой 120 млн за точку Джи в 2007? Понятно, почему его Дерипаска нах послал с такими фантазиями.

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  3. fc-oil 13.01.2020 20:22 # fc-oil
    мы сразу же вернем 120 миллионов фунтов, продав Стивена Джеррарда

    пхаха, скользкий Джи едва на мороз не улетел.

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  4. liverpool22 13.01.2020 20:20 # liverpool22
    Да пошёл ты Романов в одно место

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  5. scouser2005 13.01.2020 20:18 # scouser2005
    Что за хюй с горы? Откуда у него столько денег?
    Писдеть не мешки ворочать.. Хотел за 200 лямов купить, то что стоит в ТРИ раза дороже? Что за фонтазер и пиздострадалец?
    Ливерпуль не продается всяким проходимцам.

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  6. elprimer 13.01.2020 20:15 # elprimer
    Повезло Лэпсу, Стив усадил бы его на лавку.

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  7. ilovemanutd 13.01.2020 20:14 # ilovemanutd
    Купил молодость вместо Ливерпуля

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  8. rap-woiska 13.01.2020 20:08 # rap-woiska
    Слава богам нас пронесло

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