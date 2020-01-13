Романов собирался купить "Ливерпуль" и продать Джеррарда в "Челси"
Владимир Романов рассказал, что несостоявшаяся покупка "Ливерпуля" — главное разочарование его карьеры в бизнесе.
72-летний литовец прежде всего известен в Британии как владелец шотландского "Хартс" в период с 2005 по 2013 год, причем владелец — с противоречивой репутацией.
Со стороны Романова была попытка прорваться и в английский футбол, купив "Ливерпуль" за 200 миллионов фунтов, однако Владимира подвел его бизнес-партнер Олег Дерипаска, а мерсисайдский клуб в феврале 2007 перешел в руки американцев Тома Хикса и Джорджа Жиллетта.
"Мой "Каунас" тогда как раз играл с "Ливерпулем", и мы были близки к сделке. Я договорился с Дэвидом Мурсом, который был их президентом, что куплю их клуб за 200 миллионов фунтов".
"В то время мой бюджет в "Хартс" был ограничен, но мы даже составили предварительный контракт. К сожалению, мой финансовый партнер Олег Дерипаска не согласился выделить деньги".
"Я говорил ему (Дерипаске), что мы сразу же вернем 120 миллионов фунтов, продав Стивена Джеррарда в "Челси" Романа Абрамовича. Он бы заплатил такие деньги".
"В конце концов они продали "Ливерпуль" за 600 миллионов фунтов американцам. Это крупнейшее разочарование в моей бизнес-карьере", — сообщил Романов Edinburgh News.
13.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
сказочный пиздабол этот литовец
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Какие накой 120 млн за точку Джи в 2007? Понятно, почему его Дерипаска нах послал с такими фантазиями.
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мы сразу же вернем 120 миллионов фунтов, продав Стивена Джеррарда
пхаха, скользкий Джи едва на мороз не улетел.
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Да пошёл ты Романов в одно место
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Что за хюй с горы? Откуда у него столько денег?
Писдеть не мешки ворочать.. Хотел за 200 лямов купить, то что стоит в ТРИ раза дороже? Что за фонтазер и пиздострадалец?
Ливерпуль не продается всяким проходимцам.
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Повезло Лэпсу, Стив усадил бы его на лавку.
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Купил молодость вместо Ливерпуля
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Слава богам нас пронесло
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