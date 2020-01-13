Богатейший человек Африки готов купить "Арсенал" в 2021 году

Алико Данготе, богатейший человек Африки, заявил, что планирует выкупить "Арсенал" у Стэна Кроенке в 2021 году.

62-летний Данготе является давним и преданным фанатом "Арсенала" и за последние годы уже не раз говорил о желании приобрести лондонский клуб.



Прямо сейчас Алико, которого Bloomberg называет 96-м самым богатым человеком в мире с состоянием в 14.1 млрд. фунтов, сосредоточен на реализации проекта по строительству нефтезавода.



Однако в обозримом будущем Данготе, среди бизнесов который также значатся крупнейший в Африке поставщик цемента, производители соли, сахара и муки, готов вернуться к идее, чтобы инвестировать в "Арсенал".



"Да, это команда, которую я бы хотел однажды купить, но я продолжаю говорить, что мы вложили 20 миллиардов долларов в свои проекты, и я хочу на них сосредоточиться".



"Я стараюсь завершить строительство компании, а когда мы закончим, мы сможем подумать об "Арсенале" где-нибудь в 2021 году".



"Я не покупаю "Арсенал" прямо сейчас — я покупаю "Арсенал", когда закончу все эти проекты, потому что я стараюсь вывести свою компанию на новый уровень", — цитирует Данготе Daily Mirror.