Богатейший человек Африки готов купить "Арсенал" в 2021 году

Алико Данготе Алико Данготе, богатейший человек Африки, заявил, что планирует выкупить "Арсенал" у Стэна Кроенке в 2021 году.

62-летний Данготе является давним и преданным фанатом "Арсенала" и за последние годы уже не раз говорил о желании приобрести лондонский клуб.

Прямо сейчас Алико, которого Bloomberg называет 96-м самым богатым человеком в мире с состоянием в 14.1 млрд. фунтов, сосредоточен на реализации проекта по строительству нефтезавода.

Однако в обозримом будущем Данготе, среди бизнесов который также значатся крупнейший в Африке поставщик цемента, производители соли, сахара и муки, готов вернуться к идее, чтобы инвестировать в "Арсенал".

"Да, это команда, которую я бы хотел однажды купить, но я продолжаю говорить, что мы вложили 20 миллиардов долларов в свои проекты, и я хочу на них сосредоточиться".

"Я стараюсь завершить строительство компании, а когда мы закончим, мы сможем подумать об "Арсенале" где-нибудь в 2021 году".

"Я не покупаю "Арсенал" прямо сейчас — я покупаю "Арсенал", когда закончу все эти проекты, потому что я стараюсь вывести свою компанию на новый уровень", — цитирует Данготе Daily Mirror.


Метки Арсенал, Данготе

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1794

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Последние комментарии:




  1. denk 13.01.2020 20:12 # denk
    похожая новость уже была года 2-3 назад

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  2. urmat 13.01.2020 20:03 # urmat
    Надо покупать и нихуя не надо думать ни о чем, ни о цементе,
    не о нефтебазе и тем более не о соли с сахаром. Купите кто-нибудь уже этот многострадальный Арсенал..

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  3. chelsea88 13.01.2020 19:56 # chelsea88
    Когда вылетят в чемпионшип тогда и купят.

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  4. shakur 13.01.2020 19:48 # shakur
    Сэкономить решил, не просто так миллиардер

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  5. xin 13.01.2020 19:45 # xin
    Хорошо, если к тому моменту Арсенал не вылетит в ЧШ, а его фанбаза уменьшится до количества гг на фапле.

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  6. wilegend 13.01.2020 19:44 # wilegend
    любой будет лучше кронке

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  7. easports 13.01.2020 19:33 # easports
    даже не знаю, хорошо это или плохо..

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  8. fc-oil 13.01.2020 19:31 # fc-oil
    Цемент, нефтезавод и Арсенал...
    Звучит так же как и гений, миллиардер, плейбой, филантроп.

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  9. staryi-eblan 13.01.2020 19:28 # staryi-eblan
    Батюшки-баюшки, это же отец Фореста Уитакера

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  10. bergkamp-1886 13.01.2020 19:24 # bergkamp-1886
    В отличие от некоторых клубов у нас есть роскошная фанбаза

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  11. mrork 13.01.2020 19:05 # mrork
    Было бы не плохо

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