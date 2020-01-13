Богатейший человек Африки готов купить "Арсенал" в 2021 году
Алико Данготе, богатейший человек Африки, заявил, что планирует выкупить "Арсенал" у Стэна Кроенке в 2021 году.
62-летний Данготе является давним и преданным фанатом "Арсенала" и за последние годы уже не раз говорил о желании приобрести лондонский клуб.
Прямо сейчас Алико, которого Bloomberg называет 96-м самым богатым человеком в мире с состоянием в 14.1 млрд. фунтов, сосредоточен на реализации проекта по строительству нефтезавода.
Однако в обозримом будущем Данготе, среди бизнесов который также значатся крупнейший в Африке поставщик цемента, производители соли, сахара и муки, готов вернуться к идее, чтобы инвестировать в "Арсенал".
"Да, это команда, которую я бы хотел однажды купить, но я продолжаю говорить, что мы вложили 20 миллиардов долларов в свои проекты, и я хочу на них сосредоточиться".
"Я стараюсь завершить строительство компании, а когда мы закончим, мы сможем подумать об "Арсенале" где-нибудь в 2021 году".
"Я не покупаю "Арсенал" прямо сейчас — я покупаю "Арсенал", когда закончу все эти проекты, потому что я стараюсь вывести свою компанию на новый уровень", — цитирует Данготе Daily Mirror.
13.01.2020 19:00
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Последние комментарии:
похожая новость уже была года 2-3 назад
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Надо покупать и нихуя не надо думать ни о чем, ни о цементе,
не о нефтебазе и тем более не о соли с сахаром. Купите кто-нибудь уже этот многострадальный Арсенал..
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Когда вылетят в чемпионшип тогда и купят.
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Сэкономить решил, не просто так миллиардер
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Хорошо, если к тому моменту Арсенал не вылетит в ЧШ, а его фанбаза уменьшится до количества гг на фапле.
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любой будет лучше кронке
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даже не знаю, хорошо это или плохо..
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Цемент, нефтезавод и Арсенал...
Звучит так же как и гений, миллиардер, плейбой, филантроп.
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Батюшки-баюшки, это же отец Фореста Уитакера
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В отличие от некоторых клубов у нас есть роскошная фанбаза
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Было бы не плохо
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