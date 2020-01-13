Харри Кейн может уже не сыграть в этом сезоне

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что нападающий Харри Кейн может пропустить остаток сезона и Евро-2020.

В минувший уикенд Кейн перенес операцию на порванной мышце бедра. В своем официальном заявлении "шпоры" сообщали, что Харри должен приступить к тренировкам в апреле.



Однако Моуриньо считает, что это, возможно, слишком оптимистичный сценарий. Существует вероятность, что 26-летний нападающий снова сыграет за "Тоттенхэм" только в следующем сезоне.



"Мы стараемся изо всех сил. У нас нет новостей насчет Харри, и если вы будете спрашивать меня насчет него каждый раз, ответ будет одним и тем же. Мы ожидаем, что он будет отсутствовать до середины апреля, конца апреля, мая, следующего сезона. Я не знаю", — цитирует Моуриньо Daily Mail.