Моуриньо хочет подписать двух нападающих в январе

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо хочет подписать сразу двух нападающих в это трансферное окно.

Изначально Моуриньо говорил, что не планирует совершать приобретений в январе, однако тяжелая травма Харри Кейна — особенно когда на кону стоит путевка в Лигу Чемпионов — заставила Жозе передумать.



Как утверждает The Independent, "шпоры" будут очень активны в остатке зимнего окна. Моуриньо настаивает на том, что ему нужны сразу два новых нападающих, чтобы справиться с потерей Кейна, который вернется к тренировкам только в апреле, и финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.



По информации издания, после травмы Кейна агенты завалили "Тоттенхэм" предложениями. В данный момент "шпоры" рассматривают варианты с приглашением Кшиштофа Пентека из "Милана", Фернандо Льоренте из "Наполи", Кристиана Бентеке из "Кристал Пэлас" и Эдионсона Кавани из ПСЖ.



Также "шпоры" находятся на пороге сделки по полузащитнику "Бенфики" Жедсону Фернандешу. Как сообщает BBC, уже сегодня 21-летний португалец пройдет медобследование в Лондоне, после чего присоединится к "Тоттенхэму" на правах 18-месячной аренды.



"Я жду новостей. Я не хочу разговаривать об игроке "Бенфики", — сообщил в понедельник Моуриньо, чей клуб, как ожидается, получит опцию выкупа Жедсона в 2021 году.