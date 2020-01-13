"Юнайтед" рискует упустить Почеттино
"Манчестер Юнайтед" рискует упустить бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, в переговоры с которым вступает "Барселона".
Напомним, Почеттино связывали с переходом в "Юнайтед" еще в первой половине прошлого сезона, когда под Жозе Моуриньо вовсю раскачивалось кресло, однако "красные дьяволы" не пожелали начинать утомительный процесс переговоров с президентом "шпор" Даниэлем Леви в разгар кампании и назначили Оле Гуннара Сульшера.
Изначально в "Юнайтед" планировали, что Сульшер станет временной фигурой, а по окончании сезона клуб попытается согласовать переход Почеттино, однако Оле Гуннар настолько хорошо себя проявил, что получил от "дьяволов" постоянный контракт.
Слухи о том, что Почеттино все-таки возглавит "Юнайтед", возобновились в ноябре, когда аргентинский специалист был уволен из "Тоттенхэма". На тот момент результаты "дьяволов" при Сульшере оставались неудовлетворительными.
Однако теперь клуб с "Олд Траффорд" рискует упустить свою давнюю тренерскую цель. Как утверждает Evening Standard, в скором времени предложить работу Маурисио может "Барселона".
Каталонский клуб, как ожидается, в скором времени укажет на дверь Эрнесто Вальверде, который проиграл Суперкубок Испании "Атлетико" в минувший четверг.
Изначально фаворитом на замену Вальверде считался Хави, но тот не пожелал оставить катарский "Аль-Садд" по ходу сезона, и теперь "Барселона" попытается договориться с Почеттино, который в прошлом тренировал в Ла Лиге "Эспаньол".
13.01.2020 15:00
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Последние комментарии:
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино заявил, что "Барселона" и "Арсенал" — два клуба, которые он никогда не сможет возглавить.
Как же так?
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у Олеверов сегодня будет праздник!
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Надо гнать Сульшера, пока сезон еще можно спасти.
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Ну, всё, пздц (
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