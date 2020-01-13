"Юнайтед" рискует упустить Почеттино

"Манчестер Юнайтед" рискует упустить бывшего главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, в переговоры с которым вступает "Барселона".

Напомним, Почеттино связывали с переходом в "Юнайтед" еще в первой половине прошлого сезона, когда под Жозе Моуриньо вовсю раскачивалось кресло, однако "красные дьяволы" не пожелали начинать утомительный процесс переговоров с президентом "шпор" Даниэлем Леви в разгар кампании и назначили Оле Гуннара Сульшера.



Изначально в "Юнайтед" планировали, что Сульшер станет временной фигурой, а по окончании сезона клуб попытается согласовать переход Почеттино, однако Оле Гуннар настолько хорошо себя проявил, что получил от "дьяволов" постоянный контракт.



Слухи о том, что Почеттино все-таки возглавит "Юнайтед", возобновились в ноябре, когда аргентинский специалист был уволен из "Тоттенхэма". На тот момент результаты "дьяволов" при Сульшере оставались неудовлетворительными.



Однако теперь клуб с "Олд Траффорд" рискует упустить свою давнюю тренерскую цель. Как утверждает Evening Standard, в скором времени предложить работу Маурисио может "Барселона".



Каталонский клуб, как ожидается, в скором времени укажет на дверь Эрнесто Вальверде, который проиграл Суперкубок Испании "Атлетико" в минувший четверг.



Изначально фаворитом на замену Вальверде считался Хави, но тот не пожелал оставить катарский "Аль-Садд" по ходу сезона, и теперь "Барселона" попытается договориться с Почеттино, который в прошлом тренировал в Ла Лиге "Эспаньол".