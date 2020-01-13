Магуайр: "Рэшфорд начинает забивать столько, сколько заслуживает"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр уверен, что нападающий Маркус Рэшфорд сможет сохранить свою голевую форму до конца сезона.

В 23 последних матчах за свой клуб и сборную Англии Рэшфорд наколотил 19 голов, в минувший уикенд отметившись дублем против "Норвича".



Это уже самый успешный сезон в карьере Маркуса в плане результативности, однако Магуайр надеется, что 22-летний англичанин теперь будет забивать стабильно.



"Я рад за него, потому что в этом году он начинает забивать столько голов, сколько заслуживает. Надеюсь, он еще не закончил. У него в баке еще осталось несколько голов на остаток сезона".



"Я могу вспомнить одну из первых своих тренировок в сборной Англии, когда он произвел на меня впечатлением своим умением работать с мячом, своей техникой. У него есть все, чтобы его карьер достигла высочайшего уровня", — цитирует Магуайра Sky Sports.