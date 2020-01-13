Компани: "Сити" еще может сделать этот сезон успешным"

Бывший капитан "Манчестер Сити" Венсан Компани считает, что "горожане" все еще могут сделать этот сезон успешным.

В данный момент действующий чемпион уступает лидирующему в Премьер-Лиге "Ливерпулю" 14 очков, причем сыграл на один матч больше.



Тем не менее, Компани призывает своих бывших партнеров не печалиться, потому что борьба за другие трофеи гораздо более открытая.



"Когда речь про "Сити", я никогда не скажу, что все кончено. Невозможно это сказать. Однако, к сожалению, судьба титула не в руках "Манчестер Сити".



"Но все еще есть много других вещей. "Сити" исторически хорошо выступает в кубковых соревнованиях, плюс Лига Чемпионов остается чрезвычайно важной целью для клуба".



"Нет причин расстраиваться по поводу этого сезона. Здесь еще многое на кону", — цитирует Компани Sky Sports.