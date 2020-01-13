Ширер советует Мэддисону отказать "Юнайтед"

Джеймс Мэддисон Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рекомендовал полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "красные дьяволы" готовы уже в этом месяце сделать свое предложение о покупке Мэддисона, который в этом сезоне Премьер-Лиги забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Однако Ширер советует 23-летнему англичанину помочь "Лестеру" пробиться в Лигу Чемпионов, а в конце сезона уже подумать о своем будущем.

"Я совершенно понимаю, почему — если это, конечно, правда — "Манчестер Юнайтед" хочет Джеймса Мэддисона, ведь он очень, очень хороший игрок".

"Но я буду поражен, если "Лестер" позволит ему уйти в это трансферное окно. Учитывая то, как идут дела в "Лестере", как он играет и что на кону для "Лестера"... Я не могу себе представить, что они отпустят одного из своих ведущих игроков в январе".

"На его месте я бы пока что задержался в "Лестере". Если вы посмотрите на ситуацию "Манчестер Юнайтед" в плане борьбы за попадание топ-4 и в плане того, как сильно им нужно для этого прибавить, то станет видно, что это потребует времени".

"Я понимаю, что у них огромный футбольный клуб, но в данный момент времени Джеймсу Мэддисону будет лучше остаться в "Лестере" до конца сезона, а там уже все взвесить", — цитирует Ширера Daily Mirror.


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, Мэддисон, Ширер

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 12:00

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  1. pistolero-lfc 13.01.2020 13:05 # pistolero-lfc
    Ньюкасл Юнайтед или Вест Хэм Юнайтед?

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  2. narcot 13.01.2020 12:55 # narcot
    любой адекват откажет помойке

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  3. electric 13.01.2020 12:45 # electric
    Ну хоть раз нормальную мысль закинул ширыр.

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  4. vyrentz 13.01.2020 12:06 # vyrentz
    Есть же в мире нормальные клубе, в которых порядок, зачем переходить в Юнайтед?

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  5. udaff 13.01.2020 12:03 # udaff
    Правильно всё сказал.

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