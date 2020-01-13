Ширер советует Мэддисону отказать "Юнайтед"

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер рекомендовал полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону отвергнуть интерес "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, "красные дьяволы" готовы уже в этом месяце сделать свое предложение о покупке Мэддисона, который в этом сезоне Премьер-Лиги забил шесть голов и отдал три результативные передачи.



Однако Ширер советует 23-летнему англичанину помочь "Лестеру" пробиться в Лигу Чемпионов, а в конце сезона уже подумать о своем будущем.



"Я совершенно понимаю, почему — если это, конечно, правда — "Манчестер Юнайтед" хочет Джеймса Мэддисона, ведь он очень, очень хороший игрок".



"Но я буду поражен, если "Лестер" позволит ему уйти в это трансферное окно. Учитывая то, как идут дела в "Лестере", как он играет и что на кону для "Лестера"... Я не могу себе представить, что они отпустят одного из своих ведущих игроков в январе".



"На его месте я бы пока что задержался в "Лестере". Если вы посмотрите на ситуацию "Манчестер Юнайтед" в плане борьбы за попадание топ-4 и в плане того, как сильно им нужно для этого прибавить, то станет видно, что это потребует времени".



"Я понимаю, что у них огромный футбольный клуб, но в данный момент времени Джеймсу Мэддисону будет лучше остаться в "Лестере" до конца сезона, а там уже все взвесить", — цитирует Ширера Daily Mirror.