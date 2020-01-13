Магуайр: "Проблема "Юнайтед" — нестабильность"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр заявил, что его команде нужно добавить в стабильности, чтобы финишировать в топ-4 Премьер-Лиги.

В минувшую субботу "красные дьяволы" одержали практически безупречную победу над "Норвичем", разгромив последнюю команду Премьер-Лиги со счетом 4:0.



Этой победой "Юнайтед" реабилитировался за разочаровывающую игру в кубковых матчах против "Вулверхэмптона" и "Манчестер Сити". Магуайр надеется, что впредь "дьяволы" будут реже допускать подобного рода провалы.



"Наша проблема — это нестабильность. Мы проводим два хороших матча и один плохой, и этого недостаточно".



"Мы не позволим себе чересчур увлечься. Мы хорошо сыграли (против "Норвича"), сохранили ворота на замке, добились победы, но нам нужно делать это снова и снова. Если мы сможем побеждать сериями, у нас будут все шансы на место в топ-4", — цитирует Магуайра ESPN.