Роджерс считает, что Ингс заслуживает вызова в сборную Англии

Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс считает, что нападающий "Саутгемптона" Данни Ингс заслуживает вызова в сборную Англии.

Летом 2015 года Роджерс, возглавляя "Ливерпуль" пригласил Ингса на "Энфилд" свободным агентом из "Бернли". К сожалению для обоих, то сотрудничество продлилось недолго.



В воскресенье пути Брендана и Данни вновь пересеклись. 27-летний Ингс забил свой 16-й гол в этом сезоне — и 10-й в 11 последних матчах Премьер-Лиги — чем обеспечил "святым" победу над "Лестером" со счетом 1:2. Роджерс надеется, что его коллега из сборной Англии Гарет Саутгейт не оставит без внимания форму бомбардира "Саутгемптона".



"Да, он мог бы пригодиться сборной Англии после травмы Харри Кейна. Это не подлежит сомнению".



"Когда он находился в своей лучшей форме, то был ценным игроком для меня в "Ливерпуле". Я бы сказал, что он определенно должен стать кандидатом на вызов в сборную".



"Данни всегда был выдающимся игроком. У него есть голевое чутье, он хочет открываться за спиной защитников. Это был типичный для Данни Ингса гол. Он пробросил мяч вперед и очень хорошо пробил".



"Ему просто нужно сохранить стабильность, и тогда он покажет, что является одним из лучших нападающих в округе", — цитирует Роджерса Sky Sports.