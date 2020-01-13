Гвардиола: "Догнать "Ливерпуль"? Забудьте об этом"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда уже даже не думает о погоне за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.

Победа 1:6 над "Астон Виллой" в воскресенье позволила "горожанам" опередить "Лестер" и выйти на вторую позицию в таблице.



Однако "Ливерпуль" по-прежнему находится в 14 очках впереди, и Гвардиола даже не хочет обсуждать, насколько реально догнать лидера.



"Забудьте об этом. Мы бы хотели сражаться с ними, но в силу многих причин мы не можем этого делать".



"Сегодня ночью мы будем засыпать с мыслью, что мы вторые в таблице и на один шаг ближе к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.