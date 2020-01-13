Гвардиола: "Догнать "Ливерпуль"? Забудьте об этом"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда уже даже не думает о погоне за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.
Победа 1:6 над "Астон Виллой" в воскресенье позволила "горожанам" опередить "Лестер" и выйти на вторую позицию в таблице.
Однако "Ливерпуль" по-прежнему находится в 14 очках впереди, и Гвардиола даже не хочет обсуждать, насколько реально догнать лидера.
"Забудьте об этом. Мы бы хотели сражаться с ними, но в силу многих причин мы не можем этого делать".
"Сегодня ночью мы будем засыпать с мыслью, что мы вторые в таблице и на один шаг ближе к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.
13.01.2020 08:00
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Последние комментарии:
ez obossal zeropook
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Адекват, конечно. Но Клопп и команда еще не верит в чемпионство. И это правильно.
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Патлатый пиздунишка,по ночам только и думает об этом:)
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Лукавит конечно, но это ему не поможет
YNWA!!!
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