Гвардиола: "Догнать "Ливерпуль"? Забудьте об этом"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда уже даже не думает о погоне за "Ливерпулем" в Премьер-Лиге.

Победа 1:6 над "Астон Виллой" в воскресенье позволила "горожанам" опередить "Лестер" и выйти на вторую позицию в таблице.

Однако "Ливерпуль" по-прежнему находится в 14 очках впереди, и Гвардиола даже не хочет обсуждать, насколько реально догнать лидера.

"Забудьте об этом. Мы бы хотели сражаться с ними, но в силу многих причин мы не можем этого делать".

"Сегодня ночью мы будем засыпать с мыслью, что мы вторые в таблице и на один шаг ближе к завоеванию путевки в Лигу Чемпионов на следующий сезон", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1791

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  1. meshuggah 13.01.2020 08:48 # meshuggah
    ez obossal zeropook

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  2. arman-kz 13.01.2020 08:39 # arman-kz
    Адекват, конечно. Но Клопп и команда еще не верит в чемпионство. И это правильно.

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  3. liverpool1892est 13.01.2020 08:21 # liverpool1892est
    Патлатый пиздунишка,по ночам только и думает об этом:)

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  4. only--liverpool 13.01.2020 08:14 # only--liverpool
    Лукавит конечно, но это ему не поможет
    YNWA!!!

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