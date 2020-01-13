"Челси" обратился насчет Льюиса Данка

"Челси" сделал запрос относительно доступности для трансфера центрального защитника "Брайтона" Льюиса Данка.

В 22 первых матчах этого сезона Премьер-Лиги "синие" пропустили 29 голов — больше всех среди семи первых команд в таблице.



Как утверждает The Times, главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард сделал укрепление обороны своим приоритетом на зимнее трансферное окно и обратил внимание как раз на Данка.



28-летний Данк, который в ноябре 2018 сыграл свой единственный матч за сборную Англии, оценивается "чайками" в 50 миллионов фунтов.



Столь высокая цена обусловлена тем, что Льюису отводится ключевая роль в миссии "Брайтона" по выживанию в Премьер-Лиге, поэтому "чайки" хотят солидную компенсацию за своего лидера.