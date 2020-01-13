Семь вещей, что мы узнали в 22-м туре

"Ливерпуль" побеждает "Тоттенхэм" и увеличивает свой отрыв, "Саутгемптон" мстит "Лестеру", "Манчестер Сити" выходит на второе место. Это лишь некоторые из событий, которые случились в 22-м туре Премьер-Лиги.





"Арсенал" не может победить "Пэлас"



Обилие кадровых проблем не делает команду Роя Ходжсона менее неуступчивой. Играть с "Арсеналом" "орлы" вообще любят. В прошлом сезоне "Пэлас" победил "канониров" в гостях и сыграл дома вничью 2:2. В первом круге этого чемпионата результат повторился и на "Эмирейтс", где андердога не расстроил даже провальный старт матча.



На этот раз подопечные Ходжсона тоже слабо начали поединок. "Арсенал" забил отличный мяч и контролировал ход встречи до перерыва. Но во втором тайме ситуация изменилась. "Пэлас" был без Луки Миливоевича, забившего два пенальти в аналогичной встрече прошлого сезона, но все равно смог не только поразить ворота "Арсенала", но и замахнуться на победу, получив численное преимущество. Микель Артета в итоге остался без двух очков, а вместе с тем — без Пьер-Эмерика Обамеянга, получившего прямую красную карточку. Для "Пэлас" это очередная боевая ничья, для "Арсенала" — очередной неоднозначный опыт на пути становления команды.



"Саутгемптон" берет реванш у "Лестера"



Сколько бы Ральф Хазенхюттль ни игнорировал разговоры о том самом поражении, его команда жаждала в Лестере реванша. Да, "Саутгемптон" сейчас на хорошем ходу — и только в последние недели "святые" по делу побеждали "Челси" и "Тоттенхем". Но этот успех был особенным, что бы ни говорил тренер и его подопечные.



Ответить в полной мере на домашние 0:9 "Саутгемптону", возможно, не удастся никогда. Но на поле "Лестера" команда Хазенхюттля не просто воспользовалась шансом победить обидчика. Она полностью переиграла его. Это был один из самых сложных матчей для "Лестера" в нынешнем сезоне — кажется, в этот день футболисты "Саутгемптона" довели свой прессинг почти до совершенства. Говорить нужно о том, что Данни Ингс, принесший гостям победу, пощадил фаворитов — все могло сложиться для "Лестера" даже хуже.



Это второе подряд домашнее поражение команды Брендана Роджерса. Первое случилось в игре с лучшей командой сезона, второе — с командой, которую "лисы" не так давно обыгрывали 0:8. С одной стороны, парадокс, но на деле с начала декабря только "Ливерпуль" и выступает в чемпионате лучше "Саутгемптона". Субботний реванш официально подтверждает выздоровление "святых", оставивших зону вылета далеко позади.



Рэшфорд поборется за "Золотую бутсу"



Как и Данни Ингс, Маркус Рэшфорд становится неожиданным конкурентом для Джейми Варди. Талант воспитанника "Манчестер Юнайтед" не был под вопросом, но в этом году он превосходит ожидания по поводу своей результативности. В субботу Рэшфорд провел 200-й матч за МЮ, дважды забил "Норвичу", достиг отметки в 14 голов (уже лучшей в карьере) и помог команде одержать первую победу в новом году.



Она вышла для "Юнайтед" слишком простой. "Норвич" в последний месяц регулярно терял очки из выигрышных позиций, выходя вперед даже в матчах с "Лестером" и "Тоттенхэмом". На этот раз намеков на это не было. Даже по своим невысоким стандартам, команда Даниэля Фарке провела слабый поединок. На фоне рывка некоторых команд, "Норвич" идет без шансов на спасение. Как ни странно это звучит, но в нынешнем сезоне мало кто позволяет МЮ выигрывать настолько просто, и прикрыть 4:0 классом соперника не получится. С нынешним "Юнайтед" нужно хотя бы бороться и забивать.



"Челси" прервал серию домашних неудач



С конца ноября "Челси" выиграл всего один домашний матч чемпионата. Команда Фрэнка Лэмпарда при этом успела "сухо" проиграть трем аутсайдерам, подходившим к игре в Западном Лондоне на фоне серий плохих результатов. На поле "Челси" три очка брали "Вест Хэм", "Борнмут" и "Саутгемптон". Очевидно, это тенденция: кризисные соперники мотивированы, а "синие" не могут сломить их насыщенную оборону.



"Бернли" приехал на "Стэмфорд Бридж" после трех подряд поражений. Команда Шона Дайча не хуже других умеет играть в такой футбол. Но на этот раз все сложилось иначе. "Бордовые" неплохо начали поединок, но в очередной раз поплатились за индивидуальные ошибки в обороне. Необязательный пенальти, необязательный второй мяч, и игра пошла совсем по-другому сценарию. "Челси" было важно получить то, чего не было в предыдущих матчах — преимущество в счете. По итогу вышло так, что команда Лэмпарда забила трижды и могла забивать еще больше. Среди других хороших новостей: дебютный мяч в Премьер-Лиге для Каллума Хадсон-Одои. "Бернли" порадоваться сейчас нечему.



"Тоттенхэм" дал бой "Ливерпулю"



Учитывая последние результаты и ситуацию в таблице, "Тоттенхэм" нуждался в очках, невзирая на имя соперника. С этой точки зрения "шпоры" должны быть разочарованы. С другой стороны, "Тоттенхэм" дал хороший бой "Ливерпулю" — и уж точно команда Жозе Моуриньо выглядела лучше, чем в недавних "больших" матчах с "Юнайтед" и "Челси". При том, что играла без Харри Кейна и без единого настоящего опорника в центре поля.



Моуриньо выбрал разумную тактику, удачно предоставил дебют Яфету Танганге и едва не получил положительный результат. Да, "Ливерпуль" мог забивать второй задолго до тех шикарных моментов, которые хозяева упустили в концовке. Но "Тоттенхэм" был по-своему неплох. В обороне они до определенной степени сдерживали куда более сильного соперника, а переходы в атаку от "шпор" были быстрым и острыми. В последние 20 минут встречи "Тоттенхэм" уже показал пример хорошего командного прессинга и заставил понервничать своего оппонента.



Победная серия "Ливерпуля" продолжается, несмотря на лучший матч "шпор" в последние недели. Правда, одно дело — адаптировать тактику под конкретного соперника, а другое — перестроить такую проблемную команду в принципе. Перед Моуриньо стоит очень непростая задача.



"Уотфорд" выбирается из зоны вылета



Эффективность Найджела Пирсона в Премьер-Лиге феноменальна. Этот тренер попрощался с английской элитой в 2015 году, выиграв семь из последних девяти матчей в "Лестере". Вернувшись в "Уотфорд", он выиграл четыре из шести стартовых поединков. Ему понадобилось меньше месяца, чтобы не только поднять безнадежный (казалось) "Уотфорд" со дна таблицы, но и вывести его из зоны вылета. "Шершни" набрали девять очков в 16 матчах с предыдущими тренерами. Они взяли 13 в шести играх с Пирсоном.



В воскресенье его "Уотфорд" во второй раз победил разгромно в игре с конкурентом, теперь "Борнмутом". Ничего выдающегося гости "Дин Корт" не показывали. Они убедительно выполнили свою работу и воспользовались ошибками психологически раненного соперника. "Борнмут" эмоционально сейчас прямо противоположен "Уотфорду". Команда Эдди Хау, при всех поправках на травмы, переживает что-то вроде кризиса идентичности. Четыре очка в последних 11 поединках, всего один забитый мяч с начала декабря.



Хау, написавший в "Борнмуте" легендарную историю, в воскресенье впервые выглядел обреченным, глядя игру своей команды. Никто не станет увольнять человека с такими заслугами, но это самая сложная ситуация, с которой Эдди столкнулся с момента выхода клуба в Премьер-Лигу.



"Манчестер Сити" вернулся на второе место



Подъем "Уотфорда" на 17-ю строчку был закреплен поражением "Астон Виллы" в игре с "Манчестер Сити". Исход ожидаемый, но вот манера случившегося для "Виллы" печальна. В последние недели команда Дина Смита начала подавать признаки жизни, перестроив игру в обороне, но бирмингемцев больно вернули на место пока еще чемпионы Англии.



Проигрывать дома 1:6 нельзя — тем более, так безобразно. Хет-трик Серхио Агуэро помог "Сити" оформить очередную победу и вернуться на второе место в турнирной таблице. "Астон Вилла", в свою очередь, вернулась в зону вылета. И, надолго потеряв Джона Макгина, Тома Хитона и Уэсли Мораеса, Дин Смит имеет совсем мало игроков, на которых он может всерьез положиться в этой длинной борьбе за выживание. У него еще есть потенциальный шанс сыграть с "Сити" в финале Кубка Лиги, но приоритеты команды — в чемпионате. Где сезон проходит по схеме "шаг вперед, два назад".



Иван Громиков специально для FAPL.ru