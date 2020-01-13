Джеррард уверен, что Фергюсон предвидел кризис в "Юнайтед"

Сэр Алекс Фергюсон Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что сэр Алекс Фергюсон очень умно выбрал момент для завершения своей тренерской карьеры, покинув "Манчестер Юнайтед" на пороге затяжного кризиса.

В 2013 года сэр Алекс завоевал свой очередной титул, после чего ушел на заслуженный отдых. С тех пор "красные дьяволы" не просто больше не выигрывали Премьер-Лигу, но и даже не участвовали в чемпионской гонке.

Джеррарду кажется, что Фергюсон предчувствовал этот период, а потому вовремя "соскочил".

"Думаю, Ферги мог слышать эти скрипучие звуки, и он знал, что клубу потребуется еще один цикл, чтобы восстановить свою мощь".

"А теперь мы видим, что этот процесс, возможно, требует больше времени, чем люди думали", — цитирует Джеррарда Daily Star.


Метки Джеррард, Манчестер Юнайтед, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 13.01.2020 00:05

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 13.01.2020 00:37 # vyrentz
    Это де про книгу Ферги?

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  2. januzaj00 13.01.2020 00:20 # januzaj00
    Соскакивать ток чиррорт умеет

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  3. chelsiukpro 13.01.2020 00:14 # chelsiukpro
    Конечно чуствовал когда еле еле забрался на вершину в 2013 в АПЛ с пенсионерами по возрасту! Я сам даже не удивился этому потому что нужны были изменения ещё 2012 году начинать....

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  4. xin 13.01.2020 00:12 # xin
    Всё верно, САФу бы не хватило жвачки на новую перестройку команды. Тем более, что ротировать судьям в таком преклонном возрасте ему было бы очень трудно.

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  5. superglor 13.01.2020 00:08 # superglor
    Джеррард тоже предвидел успехи Челси в 2005 и ЛФК в 2019, а потому вовремя "соскочил". Потому что по жизни он неудачник.

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