Джеррард уверен, что Фергюсон предвидел кризис в "Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что сэр Алекс Фергюсон очень умно выбрал момент для завершения своей тренерской карьеры, покинув "Манчестер Юнайтед" на пороге затяжного кризиса.

В 2013 года сэр Алекс завоевал свой очередной титул, после чего ушел на заслуженный отдых. С тех пор "красные дьяволы" не просто больше не выигрывали Премьер-Лигу, но и даже не участвовали в чемпионской гонке.



Джеррарду кажется, что Фергюсон предчувствовал этот период, а потому вовремя "соскочил".



"Думаю, Ферги мог слышать эти скрипучие звуки, и он знал, что клубу потребуется еще один цикл, чтобы восстановить свою мощь".



"А теперь мы видим, что этот процесс, возможно, требует больше времени, чем люди думали", — цитирует Джеррарда Daily Star.