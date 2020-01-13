Джеррард уверен, что Фергюсон предвидел кризис в "Юнайтед"
Легенда "Ливерпуля" Стивен Джеррард считает, что сэр Алекс Фергюсон очень умно выбрал момент для завершения своей тренерской карьеры, покинув "Манчестер Юнайтед" на пороге затяжного кризиса.
В 2013 года сэр Алекс завоевал свой очередной титул, после чего ушел на заслуженный отдых. С тех пор "красные дьяволы" не просто больше не выигрывали Премьер-Лигу, но и даже не участвовали в чемпионской гонке.
Джеррарду кажется, что Фергюсон предчувствовал этот период, а потому вовремя "соскочил".
"Думаю, Ферги мог слышать эти скрипучие звуки, и он знал, что клубу потребуется еще один цикл, чтобы восстановить свою мощь".
"А теперь мы видим, что этот процесс, возможно, требует больше времени, чем люди думали", — цитирует Джеррарда Daily Star.
13.01.2020 00:05
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Последние комментарии:
Это де про книгу Ферги?
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Соскакивать ток чиррорт умеет
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Конечно чуствовал когда еле еле забрался на вершину в 2013 в АПЛ с пенсионерами по возрасту! Я сам даже не удивился этому потому что нужны были изменения ещё 2012 году начинать....
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Всё верно, САФу бы не хватило жвачки на новую перестройку команды. Тем более, что ротировать судьям в таком преклонном возрасте ему было бы очень трудно.
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Джеррард тоже предвидел успехи Челси в 2005 и ЛФК в 2019, а потому вовремя "соскочил". Потому что по жизни он неудачник.
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