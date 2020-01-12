"Спортинг" готовится к расставанию с Бруну Фернандешем
Главный тренер "Спортинга" Силаш заявил, что его клуб готовится к расставанию с полузащитником Бруну Фернандешем.
Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" значительно продвинулся в переговорах о приобретении 25-летнего Фернандеша, интерес к которому также приписывают "Тоттенхэму".
В следующую пятницу "Спортингу" играть против "Бенфики", и Силаш не знает, будет ли Бруну все еще в его команде к этому матчу.
"Я не могу гарантировать ничего из такого рода вещей, потому что я не знаю. Бруну имеет огромную важность для нас, и на такого рода игроков всегда существует большой спрос".
"Мне не нравится думать об этом, но я подумаю об альтернативах Бруну, если он уйдет. Надеюсь, этого не случится, но мы должны начать думать об этом", — цитирует Силаша Sky Sports.
12.01.2020 22:00
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