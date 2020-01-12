"Сити" сокрушил "Виллу" и вышел на второе место

Серхио Агуэро Хет-трик Серхио Агуэро, ставшего самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-Лиги (177 голов), помог "Манчестер Сити" разгромить "Астон Виллу" со счетом 1:6 и выйти на второе место в таблице.

В стартовом составе "вилланов" произошло аж шесть изменений относительно победы 1:2 над "Бернли". Среди этих новых лиц оказались голкипер Эрьян Нюланд и арендованный у "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер.

После дисквалификации в ворота "горожан" вернулся Эдерсон. По сравнению с победой 2:1 над "Эвертоном" 1 января в старте также появились Джон Стоунс, Давид Сильва и Серхио Агуэро.

Присмотревшись к сопернику и не увидев никакой угрозы, гости уже на 18-й минуте открыли счет. Рияд Махрез в своем фирменном стиле вошел в штрафную по правому краю, попутно обыграв Дринкуотера, после чего поразил ближний угол ворот — 0:1.

Спустя шесть минут Махрез удвоил счет, в касание расстреляв ворота из района 11-метровой отметки после того, как Дринкуотер был обокраден в штрафной Давидом Сильвой — 0:2.

Пока хозяева приходили в себя, "Сити" сделал счет разгромным. На 28-й минуте Агуэро продвинулся вперед и сильно пробил с подступов к штрафной площади — 0:3.

На этом беды "Астон Виллы" не закончились. Перед самым уходом команд на перерыв отличился Габриэль Жезус, на дальней штанге замкнувший великолепную диагональную передачу Кевина Де Брюйне — 0:4.

Во втором тайме "горожане" чуть ослабили хватку, но по-прежнему доминировал над соперником. А на 58-й минуте случился очередной гол. Давид Сильва сделал вертикальную передачу меж двух защитников в штрафную на Агуэро, который сместился мимо Тайрона Мингса и поразил ворота — 0:5.

В дальнейшем "вилланы" были совершенно лишены мяча и под занавес тайма пропустили еще раз. Махрез совершил перехват и тут же вывел Агуэро на удар по правому краю штрафной — 0:6.

На последней минуте вышедший на замену у гостей Илкай Гюндогнан нарушил правила в своей штрафной, и Анвар Эль-Гази с пенальти подсластил горькую пилюлю хозяев — 1:6.

Агуэро оформил свой 12-й хет-трик за карьеру в Премьер-Лиге и теперь является самым результативным легионером в истории английского первенства — 177 голов. "Сити" легко разобрался с "Виллой" и вышел на вторую позицию.

"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 21:20

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  1. skychnie-oboi 12.01.2020 21:31 # skychnie-oboi
    Я ору о финалов ЛЧ)))).

    Если хоть в ТОП -20 УЕФА хоть один клуб с такой историей)?

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  2. beatles-red 12.01.2020 21:30 # beatles-red
    Принцессы

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  3. nash 12.01.2020 21:30 # nash
    обзорик https://football-video.club/2020/01/12/aston-villa-manchester-siti-video-obzor-matcha/

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  4. kler 12.01.2020 21:29 # kler
    КОРОЛИ!!!

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  5. pistolero-lfc 12.01.2020 21:27 # pistolero-lfc
    Сульшер: "Соперники снова унижают "Юнайтед"

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  6. thegodfather 12.01.2020 21:25 # thegodfather
    12.01.2020 20:34 #
    ian

    Я на нации не разделяю, а на тупых стараюсь не обращать внимания. Победив дракона, сам становишься драконом.




    ничего тупее в своей жизни не слышал


    типа рыцарь такой бежит спасать красавицу из рук дракона. ПОбеждает кароч дракона и такой хуяк, кожа покрывается чешуей, отростает хвост и такой хуяк хочет рыгнуть, и рыгает огнем. Ебаный стыд. Такую чушь только обезьяна могла сказать.

    хотя с другой стороны по этой логике теперь ясно, почему никто не хочет побеждать зеропуков

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  7. slash-lfc 12.01.2020 21:25 # slash-lfc
    КОРОЛИ на сТРапОНЕ!!!

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  8. skychnie-oboi 12.01.2020 21:25 # skychnie-oboi
    Быть вторыми под Велким Чемпионом Ливерпулем.
    Такова судьба мешков)))

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  9. pepguardiola 12.01.2020 21:24 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  10. stones24 12.01.2020 21:23 # stones24
    КОРОЛІ!!!

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  11. pistolero-lfc 12.01.2020 21:23 # pistolero-lfc
    А че они не на 2-месте были что ли, вуаххахаах

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  12. reams 12.01.2020 21:22 # reams
    это вам не ВАРоватые чемпионы, да

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