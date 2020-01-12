"Сити" сокрушил "Виллу" и вышел на второе место
Хет-трик Серхио Агуэро, ставшего самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-Лиги (177 голов), помог "Манчестер Сити" разгромить "Астон Виллу" со счетом 1:6 и выйти на второе место в таблице.
В стартовом составе "вилланов" произошло аж шесть изменений относительно победы 1:2 над "Бернли". Среди этих новых лиц оказались голкипер Эрьян Нюланд и арендованный у "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер.
После дисквалификации в ворота "горожан" вернулся Эдерсон. По сравнению с победой 2:1 над "Эвертоном" 1 января в старте также появились Джон Стоунс, Давид Сильва и Серхио Агуэро.
Присмотревшись к сопернику и не увидев никакой угрозы, гости уже на 18-й минуте открыли счет. Рияд Махрез в своем фирменном стиле вошел в штрафную по правому краю, попутно обыграв Дринкуотера, после чего поразил ближний угол ворот — 0:1.
Спустя шесть минут Махрез удвоил счет, в касание расстреляв ворота из района 11-метровой отметки после того, как Дринкуотер был обокраден в штрафной Давидом Сильвой — 0:2.
Пока хозяева приходили в себя, "Сити" сделал счет разгромным. На 28-й минуте Агуэро продвинулся вперед и сильно пробил с подступов к штрафной площади — 0:3.
На этом беды "Астон Виллы" не закончились. Перед самым уходом команд на перерыв отличился Габриэль Жезус, на дальней штанге замкнувший великолепную диагональную передачу Кевина Де Брюйне — 0:4.
Во втором тайме "горожане" чуть ослабили хватку, но по-прежнему доминировал над соперником. А на 58-й минуте случился очередной гол. Давид Сильва сделал вертикальную передачу меж двух защитников в штрафную на Агуэро, который сместился мимо Тайрона Мингса и поразил ворота — 0:5.
В дальнейшем "вилланы" были совершенно лишены мяча и под занавес тайма пропустили еще раз. Махрез совершил перехват и тут же вывел Агуэро на удар по правому краю штрафной — 0:6.
На последней минуте вышедший на замену у гостей Илкай Гюндогнан нарушил правила в своей штрафной, и Анвар Эль-Гази с пенальти подсластил горькую пилюлю хозяев — 1:6.
Агуэро оформил свой 12-й хет-трик за карьеру в Премьер-Лиге и теперь является самым результативным легионером в истории английского первенства — 177 голов. "Сити" легко разобрался с "Виллой" и вышел на вторую позицию.
"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.01.2020 21:20
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Я ору о финалов ЛЧ)))).
Если хоть в ТОП -20 УЕФА хоть один клуб с такой историей)?
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Принцессы
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обзорик https://football-video.club/2020/01/12/aston-villa-manchester-siti-video-obzor-matcha/
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КОРОЛИ!!!
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Сульшер: "Соперники снова унижают "Юнайтед"
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12.01.2020 20:34 #
ian
Я на нации не разделяю, а на тупых стараюсь не обращать внимания. Победив дракона, сам становишься драконом.
ничего тупее в своей жизни не слышал
типа рыцарь такой бежит спасать красавицу из рук дракона. ПОбеждает кароч дракона и такой хуяк, кожа покрывается чешуей, отростает хвост и такой хуяк хочет рыгнуть, и рыгает огнем. Ебаный стыд. Такую чушь только обезьяна могла сказать.
хотя с другой стороны по этой логике теперь ясно, почему никто не хочет побеждать зеропуков
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КОРОЛИ на сТРапОНЕ!!!
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Быть вторыми под Велким Чемпионом Ливерпулем.
Такова судьба мешков)))
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛІ!!!
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А че они не на 2-месте были что ли, вуаххахаах
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это вам не ВАРоватые чемпионы, да
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