"Сити" сокрушил "Виллу" и вышел на второе место

Хет-трик Серхио Агуэро, ставшего самым результативным иностранным игроком в истории Премьер-Лиги (177 голов), помог "Манчестер Сити" разгромить "Астон Виллу" со счетом 1:6 и выйти на второе место в таблице.

В стартовом составе "вилланов" произошло аж шесть изменений относительно победы 1:2 над "Бернли". Среди этих новых лиц оказались голкипер Эрьян Нюланд и арендованный у "Челси" полузащитник Данни Дринкуотер.



После дисквалификации в ворота "горожан" вернулся Эдерсон. По сравнению с победой 2:1 над "Эвертоном" 1 января в старте также появились Джон Стоунс, Давид Сильва и Серхио Агуэро.



Присмотревшись к сопернику и не увидев никакой угрозы, гости уже на 18-й минуте открыли счет. Рияд Махрез в своем фирменном стиле вошел в штрафную по правому краю, попутно обыграв Дринкуотера, после чего поразил ближний угол ворот — 0:1.



Спустя шесть минут Махрез удвоил счет, в касание расстреляв ворота из района 11-метровой отметки после того, как Дринкуотер был обокраден в штрафной Давидом Сильвой — 0:2.



Пока хозяева приходили в себя, "Сити" сделал счет разгромным. На 28-й минуте Агуэро продвинулся вперед и сильно пробил с подступов к штрафной площади — 0:3.



На этом беды "Астон Виллы" не закончились. Перед самым уходом команд на перерыв отличился Габриэль Жезус, на дальней штанге замкнувший великолепную диагональную передачу Кевина Де Брюйне — 0:4.



Во втором тайме "горожане" чуть ослабили хватку, но по-прежнему доминировал над соперником. А на 58-й минуте случился очередной гол. Давид Сильва сделал вертикальную передачу меж двух защитников в штрафную на Агуэро, который сместился мимо Тайрона Мингса и поразил ворота — 0:5.



В дальнейшем "вилланы" были совершенно лишены мяча и под занавес тайма пропустили еще раз. Махрез совершил перехват и тут же вывел Агуэро на удар по правому краю штрафной — 0:6.



На последней минуте вышедший на замену у гостей Илкай Гюндогнан нарушил правила в своей штрафной, и Анвар Эль-Гази с пенальти подсластил горькую пилюлю хозяев — 1:6.



Агуэро оформил свой 12-й хет-трик за карьеру в Премьер-Лиге и теперь является самым результативным легионером в истории английского первенства — 177 голов. "Сити" легко разобрался с "Виллой" и вышел на вторую позицию.



"Астон Вилла" — "Манчестер Сити". Отчет о матче