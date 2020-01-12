Невилл: "Ливерпуль" уже не остановить"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что победой над "Тоттенхэмом" накануне "Ливерпуль" открыл себе прямую дорогу к титулу Премьер-Лиги.

Благодаря собственной победе 0:1 над "шпорами" и осечке "Лестера" в матче с "Саутгемптоном" подопечные Юргена Клоппа нарастили свой отрыв во главе таблицы до 16 очков.



Также "красные" оформили лучший старт сезона в истории всех топ-5 европейских лиг, однако Невилл уверен, что это не так важно для Клоппа.



"Это победа огромной важности, хотя во втором тайме они были слегка неряшливы".



"Они выступают выдающимся образом, наблюдать за ними одно удовольствие, и они делают все, что должна делать чемпионская команда. Их уже ничто не остановит".



"Прямо сейчас рекорды побочны для Клоппа. Поднять трофей Премьер-Лиги – это единственное, что его волнует".



"Думаю, их уже не догнать. Клопп никогда этого не признает, но они играют так хорошо, так контролируют матчи и при этом становятся все лучше и лучше".



"Ему все равно, если он проиграет матч или два — он просто хочет трофей. В прошлом году мы спрашивали Пепа насчет рекордов, потому что "Сити" уже выигрывал титул, и они могли подумать о том, чтобы побить свои собственные рекорды, но "Ливерпулю" просто важно завоевать свой первый титул Премьер-Лиги", — сообщил Невилл в эфире.