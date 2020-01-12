Сульшер: "Соперники снова уважают "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что соперники снова уважают и опасаются его команду, когда приезжают на "Олд Траффорд".

Посреди недели "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в рамках первого полуфинального матча Кубка Лиги.



В первом тайме того матча "горожане" доминировали над соперником, однако Сульшер увидел позитивный момент при такой игре.



"Знаете, когда ты играешь против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и они выставляют свой сильнейший состав, это кое о чем говорит".



"Это означает, что он уважают нас. Команды начинают уважать "Манчестер Юнайтед", когда приезжают сюда".



"Так что, знаете ли, я не так уж плохо воспринял то поражение. Я счел за комплимент, что они выпустили на поле своих лучших игроков", — сообщил Сульшер BBC.