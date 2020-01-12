Сульшер: "Соперники снова уважают "Юнайтед"
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что соперники снова уважают и опасаются его команду, когда приезжают на "Олд Траффорд".
Посреди недели "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в рамках первого полуфинального матча Кубка Лиги.
В первом тайме того матча "горожане" доминировали над соперником, однако Сульшер увидел позитивный момент при такой игре.
"Знаете, когда ты играешь против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и они выставляют свой сильнейший состав, это кое о чем говорит".
"Это означает, что он уважают нас. Команды начинают уважать "Манчестер Юнайтед", когда приезжают сюда".
"Так что, знаете ли, я не так уж плохо воспринял то поражение. Я счел за комплимент, что они выпустили на поле своих лучших игроков", — сообщил Сульшер BBC.
12.01.2020 20:00
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Последние комментарии:
ахаххахаххаххахах он реально полный долбаёб..снова несёт ахинею и околесицу что бы отвлечь внимание от своей АБСОЛЮТНОЙ некомпетентности.верим в тупого куколда! хлори хлори ньютон хит
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Успокойся, ты выиграл последнюю команду чемпионата
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Хахахахах!улыбнуло)
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Уахахахахах
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Это уже позор.
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Какой же он конч
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Идиот, норвич мертвый обыграли а гавкать начал то... несите нового тренеришку, у этого крыша окончательно поехала
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Это звучит как « мне кастетом в ебло дали. Не просто кулаком, а оппонент заморочился и надел кастет. Значит он меня уважает»
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Обкурился он что ли!? Все пиздят скам на его поле, а САФ упивается в подсобке от горя...
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ахахахаах
это он про последний норвич?
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да никто плохо не воспринял игру, все норм
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На фапле никто не уважает))
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У Сити играл основной состав, так как КАЛ один из двух трофеев который они могут выиграть. И тогда сезон не такой уж и провальный))))))
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Размазня.
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В голосину поржал. Надеюсь оле будет тренировать еще очень долго
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Лет 6-7 назад за такое вью собственные фаны убили бы его прям на унитазе и закопали бы там же.
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После быстрого прочтения поуазалось что унижают
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Бля покатило :)))
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Как же он хорош.
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Ахахааа...
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