Сульшер: "Соперники снова уважают "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер убежден, что соперники снова уважают и опасаются его команду, когда приезжают на "Олд Траффорд".

Посреди недели "красные дьяволы" потерпели домашнее поражение 1:3 от "Манчестер Сити" в рамках первого полуфинального матча Кубка Лиги.

В первом тайме того матча "горожане" доминировали над соперником, однако Сульшер увидел позитивный момент при такой игре.

"Знаете, когда ты играешь против "Манчестер Сити" в Кубке Лиги, и они выставляют свой сильнейший состав, это кое о чем говорит".

"Это означает, что он уважают нас. Команды начинают уважать "Манчестер Юнайтед", когда приезжают сюда".

"Так что, знаете ли, я не так уж плохо воспринял то поражение. Я счел за комплимент, что они выпустили на поле своих лучших игроков", — сообщил Сульшер BBC.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1155

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Последние комментарии:




  1. frisby 12.01.2020 21:25 # frisby
    ахаххахаххаххахах он реально полный долбаёб..снова несёт ахинею и околесицу что бы отвлечь внимание от своей АБСОЛЮТНОЙ некомпетентности.верим в тупого куколда! хлори хлори ньютон хит

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  2. firmino9 12.01.2020 21:18 # firmino9
    Успокойся, ты выиграл последнюю команду чемпионата

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  3. liverbro 12.01.2020 21:09 # liverbro
    Хахахахах!улыбнуло)

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  4. slash-lfc 12.01.2020 20:58 # slash-lfc
    Уахахахахах

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  5. armazaryan 12.01.2020 20:48 # armazaryan
    Это уже позор.

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  6. quavo 12.01.2020 20:44 # quavo
    Какой же он конч

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  7. van-der-slav 12.01.2020 20:41 # van-der-slav
    Идиот, норвич мертвый обыграли а гавкать начал то... несите нового тренеришку, у этого крыша окончательно поехала

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  8. beatles-red 12.01.2020 20:35 # beatles-red
    Это звучит как « мне кастетом в ебло дали. Не просто кулаком, а оппонент заморочился и надел кастет. Значит он меня уважает»

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  9. machete147703 12.01.2020 20:29 # machete147703
    Обкурился он что ли!? Все пиздят скам на его поле, а САФ упивается в подсобке от горя...

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  10. tursa 12.01.2020 20:29 # tursa
    ахахахаах
    это он про последний норвич?

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  11. liverfun 12.01.2020 20:28 # liverfun
    да никто плохо не воспринял игру, все норм

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  12. xin 12.01.2020 20:27 # xin
    На фапле никто не уважает))

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  13. viva-5555 12.01.2020 20:20 # viva-5555
    У Сити играл основной состав, так как КАЛ один из двух трофеев который они могут выиграть. И тогда сезон не такой уж и провальный))))))

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  14. funkyfresh 12.01.2020 20:19 # funkyfresh
    Размазня.

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  15. redtiger 12.01.2020 20:19 # redtiger
    В голосину поржал. Надеюсь оле будет тренировать еще очень долго

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  16. tigerpool 12.01.2020 20:18 # tigerpool
    Лет 6-7 назад за такое вью собственные фаны убили бы его прям на унитазе и закопали бы там же.

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  17. chebrec 12.01.2020 20:18 # chebrec
    После быстрого прочтения поуазалось что унижают

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  18. chelsiukpro 12.01.2020 20:17 # chelsiukpro
    Бля покатило :)))

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  19. electric 12.01.2020 20:13 # electric
    Как же он хорош.

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  20. mancunia-planet 12.01.2020 20:12 # mancunia-planet
    Ахахааа...

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