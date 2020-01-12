Фабиньо близок к возвращению на поле

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо поведал, что он близок к возвращению на футбольное поле.

Фабиньо блестяще провел первую половину сезона, утвердившись в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа, но сейчас бразилец отсутствует уже с конца ноября из-за травмы лодыжки.



На своей пресс-конференции в пятницу Клопп выразил надежду, что Фабиньо возобновит полноценные тренировки на предстоящей неделе, и сам игрок это подтверждает.



"Я на правильном пути. Я уже полностью здоров и тренируюсь индивидуально. Например, я выполняю упражнения по смене направления движения, а также работаю с мячом. Я уверен в скорейшем возвращении".



"Думаю, скоро я смогу возобновить тренировки в общей группе, однако нам с медицинским штабом еще нужно принять решение насчет этого", — сообщил Фабиньо Telefoot.