Фабиньо близок к возвращению на поле

Фабиньо Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо поведал, что он близок к возвращению на футбольное поле.

Фабиньо блестяще провел первую половину сезона, утвердившись в качестве ключевого игрока команды Юргена Клоппа, но сейчас бразилец отсутствует уже с конца ноября из-за травмы лодыжки.

На своей пресс-конференции в пятницу Клопп выразил надежду, что Фабиньо возобновит полноценные тренировки на предстоящей неделе, и сам игрок это подтверждает.

"Я на правильном пути. Я уже полностью здоров и тренируюсь индивидуально. Например, я выполняю упражнения по смене направления движения, а также работаю с мячом. Я уверен в скорейшем возвращении".

"Думаю, скоро я смогу возобновить тренировки в общей группе, однако нам с медицинским штабом еще нужно принять решение насчет этого", — сообщил Фабиньо Telefoot.


Метки Ливерпуль, травмы, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 19:00

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  1. frisby 12.01.2020 19:34 # frisby
    отлично. именно он и нужен в матче с помойкой которую на Энфилде поставят раком .

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  2. electric 12.01.2020 19:02 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    Побыстрее бы уже увидеть топаря на поле. И матипа ждём.

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