Лэмпад: "Джеймс может быть грозным оружием для "Челси"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что правый защитник Рис Джеймс может стать грозным оружием для команды.
Накануне против "Бернли" Джеймс показал, что может не только хорошо обороняться, но и поддерживать атаку, выполнив результативную подачу со своего фланга на Тэмми Абрахэма.
Лэмпард уверен, чтобы 19-летний англичанин способен постоянно участвовать в атакующей игре — партнерам лишь нужно научиться пользоваться передачами Риса.
"Он выполняет отличные передачи с фланга, но у него есть много других качеств. Он хорошо обращается с мячом, у него такая хорошая физика, и он так молод. Так что это только начало для него".
"Учитывая то, как я хочу играть, крайние защитники будут очень важны для нас. Если все сложится, они будут нести в себе атакующую угрозу".
"Он определенно является для нас грозным оружием, которым мы должны хорошо пользоваться. Мы должны предвидеть эти передачи с фланга, потому что это многообещающие передачи".
"Мы должны быть готовы открываться под эти передачи и забивать голы, как это сделал Тэмми", — цитирует Лэмпарда The Independent.
12.01.2020 18:00
Просмотров: 168
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лумпс
(ответить)
Михаил, будьте добры, исправьте грубую опечатку в заголовке
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий