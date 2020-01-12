Моуриньо не будет просить Леви купить ему нападающего

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что не будет просить своего президента Даниэля Леви о покупке нападающего в январе.

Уже первый матч в Премьер-Лиге после потери Харри Кейн, выбывшего на три месяца с надрывом бедра, обнаружил проблемы "шпор" с завершением атак.



Однако после домашнего поражения 0:1 от "Ливерпуля" Моуриньо заявил, что не видит повода для панических покупок.



"Нет, я не буду просить клуб купить нападающего. Думаю, сегодня Даниэль Леви очень гордится игроками и тем, что они сделали".



"Также он гордится этим молодым парнем (Яфетом Тангангой), который пришел из академии и предстал перед всем миром игроком, готовым к выступлению на уровне Премьер-Лиги".



"Даниэль Леви всегда старается поступать так, как будет лучше всего для клуба. Он сделает то, что считает лучшим, если увидит для этого возможность", — сообщил Моуриньо talkSPORT.