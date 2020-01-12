Эриксен и Жиру близки к переходу в "Интер"

Кристиан Эриксен "Интер" близок к покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена и нападающего "Челси" Оливье Жиру.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб Серии А уже согласовал контракт на четыре с половиной года с самим Эриксеном и теперь должен договориться со "шпорами" о размере компенсации.

Кристиан, который накануне был освистан фанатами "шпор" во время своей замены против "Ливерпуля", надеется, что два клуба достигнут компромисса, и он уедет в Милан уже в этом месяце, не дожидаясь окончания сезона.

Вместе с тем "Тоттенхэм" хочет за 27-летнего датчанина, чей контракт истекает через шесть месяцев, 17 миллионов фунтов.

Тем временем, как передает Sky Sports, "Интер" уже согласовал условия контракта на два с половиной года с Жиру и сейчас близок к договоренности с "Челси".

В данный момент "Интер" и "Челси" расходятся в оценке стоимости Оливье менее чем 1 млн. евро — английский клуб просит 4.3 млн. фунтов плюс 850 тыс. фунтов в виде бонусов, а итальянский предлагает 3.4 млн. фунтов плюс 850 тыс. фунтов.


Метки Жиру, Интер, Тоттенхэм, Челси, Эриксен

Автор mihajlo   

Дата 12.01.2020 16:00

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  1. alexomck 12.01.2020 16:07 # alexomck
    ваще ровно, Кавани или Подольски на лавку сойдут.

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  2. beatles-red 12.01.2020 16:03 # beatles-red
    Забрать бы датчанина для лавки

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