Эриксен и Жиру близки к переходу в "Интер"

"Интер" близок к покупке полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена и нападающего "Челси" Оливье Жиру.

По информации La Gazzetta dello Sport, клуб Серии А уже согласовал контракт на четыре с половиной года с самим Эриксеном и теперь должен договориться со "шпорами" о размере компенсации.



Кристиан, который накануне был освистан фанатами "шпор" во время своей замены против "Ливерпуля", надеется, что два клуба достигнут компромисса, и он уедет в Милан уже в этом месяце, не дожидаясь окончания сезона.



Вместе с тем "Тоттенхэм" хочет за 27-летнего датчанина, чей контракт истекает через шесть месяцев, 17 миллионов фунтов.



Тем временем, как передает Sky Sports, "Интер" уже согласовал условия контракта на два с половиной года с Жиру и сейчас близок к договоренности с "Челси".



В данный момент "Интер" и "Челси" расходятся в оценке стоимости Оливье менее чем 1 млн. евро — английский клуб просит 4.3 млн. фунтов плюс 850 тыс. фунтов в виде бонусов, а итальянский предлагает 3.4 млн. фунтов плюс 850 тыс. фунтов.